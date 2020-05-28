〈貴金屬盤後〉黃金收低 但中美緊張局勢加劇 助黃金脫離盤中低點

週三 (27 日) 交易，黃金價格收低，但脫離盤中低點，係因美國國務卿 Mike Pompeo 宣布香港不再被視為是中國的自治區，中美關係更加緊張，令黃金期貨收復稍早部分跌幅。

Pompeo 宣布的消息可能為美政府撤銷香港特殊待遇鋪路，估計影響美國與香港間近 380 億美元的貿易額。根據 1992 年的《美國香港政策法》，美國對待香港在貿易、商業和其他領域的待遇與中國不同，因此香港免徵收中國進口產品的關稅。

GoldMining Inc 副總裁 Jeff Wright 認為，隨著中美緊張局勢的加劇，金價將「迅速回升」，他預計未來幾日會有更多糟糕的經濟數據，將提高黃金的避險需求。

8 月交割的黃金期貨價格下跌 1.40 美元或近 0.08%，收每盎司 1726.80 美元，脫離盤中低點 1701.60 美元。

8 月交割的黃金期貨目前是交易最熱絡的契約。

7 月交割的白銀期貨價格上升 16.2 美分或近 0.9%，收每盎司 17.757 美元，接近盤中高點。

由於周二美股大漲，週三多數股市再次走高，因此黃金價格早盤下跌，這係因市場樂觀看待各地解除封鎖限制，以及政府與央行的財政和貨幣刺激措施支撐，削減了黃金部分避險需求。

根據外電報導，歐盟計畫宣布一項 7500 億歐元 (8230 億美元) 的刺激措施。Oanda 高階市場分析師 Edward Moya 表示，歐盟新的財政刺激方案「可能是另一波刺激措施的開端」，這應可推升風險資產。

德國商銀分析師 Carsten Fritsch 表示，由於黃金其他來源的需求疲軟，因此若避險吸引力下降，對金價來說是致命傷。

他提到瑞士聯邦海關總署週二公布的數據顯示，4 月瑞士出口 131.8 公噸黃金，為去年 8 月以來最高，有創紀錄的 111.7 公噸流向美國，可能對應 ETF 的需求，但對亞洲的出口量幾乎完全萎縮。

「連續兩個月根本沒有黃金運至中國，運到香港的黃金也僅只 1 公斤、到印度只有 500 公斤，這印證了印度黃金進口數據以及中港之間的雙邊黃金交易數據所表明的事實：中國和印度的黃金需求已經停滯。然而，中國和印度傳統上是黃金需求最重要的兩大國。」

Oanda 的 Moya 在市場評論中提到，中美間的「新冷戰」可能會推動黃金需求， 因為緊張局勢將一直保持到美國總統大選前。「未來幾個月，可能得以解決對經濟的永久性破壞，隨著不平衡的復甦形成，黃金將看到穩定流動。」

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