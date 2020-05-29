〈貴金屬盤後〉中美局勢依舊緊張 避險買氣支撐 黃金小漲

週四 (28 日) 交易，黃金價格小幅收高，市場依舊聚焦中美緊張局勢，驅動華爾街避險買盤。

Kitco.com 高階分析師 Jim Wyckoff 週四研究報告指出，「中美關係惡化又重回市場前線。」

中國與香港的關係以及對穆斯林少數群體的處理方式，這些中國人權政策導致中美敵意加深，成為避險買盤基礎。中國週四通過香港《國安法》，壓制當地抗議活動，更強化此一立場。

美國眾議院週三通過一項法案，制裁參與鎮壓維吾爾人的中國官員，且此前美國國務院決議香港不再是中國的自治區，為川普總統撤銷香港貿易特別待遇鋪路。

投資者指出，進一步研議的美國貨幣政策，包括負利率，以及聚焦黃金的 ETF 需求增加，這些都是推升金價的動力，儘管全球股市也上漲。

8 月交割的黃金期貨價格上漲 1.50 美元或近 0.1%，收每盎司 1728.30 美元，脫離盤中高點 1743.70 美元。

7 月交割的白銀期貨價格上升 21 美分或近 1.2%，收每盎司 17.967 美元。

一連串的美國經濟報告凸顯 COVID-19 大流行的代價，但卻沒有明顯增強黃金動能，金價仍未能向上突破每盎司 1800 美元。

勞工部週四公布，5 月 23 日止的當週，約 212 萬人請領州失業救濟，自前一週 240 萬人的數據下降；美國第一季 GDP 修正後為萎縮 5%，比先前萎縮 4.8% 的情況更糟糕；商務部下調多數庫存投資；4 月耐久財訂單大減 17.2%，但較 MarketWatch 調查的經濟學家先前估計的 18.2% 降幅縮小。

Oanda 高階市場分析師 Edward Moya 每日報告指出，「股市仍有強力支撐，但該支撐力不會以避險拋售為代價。黃金一直難以突破 1800 美元，接下來幾週恐怕是看漲投資者感到挫敗的階段。」

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