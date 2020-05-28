南韓央行又宣布降息一碼 利率創1999年來新低

受新冠肺炎 (COVID-19) 影響，南韓出口等經濟表現不斷下修，除了緊急財政政策推出外，南韓央行 (BOK) 於週四 (28 日) 更宣布為了刺激經濟，將南韓國內基準利率下調 25 個基點至 0.5%，創 1999 年來新低。

疫情的影響下重創了南韓今年各項表現，其中從下圖可以發現，由於全球各國的疫情封鎖措施，已導致南韓出口出現大幅負成長，創下 11 年以來最大跌幅。

南韓出口年成長與通膨率走勢圖 (圖: Bloomberg)

此外，據《路透社》報導，南韓央行預估今年經濟成長相較於 2 月預估的 2% 成長，將下修為 0.2% 的負成長，創亞洲金融風暴以來最大下修；而國內通膨也出現緊縮狀況，預估今年通膨率將下修為 0.3%，低於先前預估的 1% 水準。

對此南韓央行表示，此前 3 月已下調 50 個基點，並史無前例允許證券業者像政府申請貸款後，週四 (28 日) 將國內基準利率再下調 25 基點至 0.5% 以刺激國內經濟。

除貨幣政策外，南韓正計劃第三波的紓困預算，且該預算規模可能會比先前更大，以挽救慘澹的出口成績與失業狀況。

對此市場分析師預測，政府第三波的刺激措施不可避免地需要發行更多債券，預估韓國央行未來可能將擴大債券的回購以支應債券發放的供給量。

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