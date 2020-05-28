美中緊張+價格誘因 中國轉往巴西採購黃豆

消息人士披露，中國本周向巴西採購超過 10 批船運的黃豆，顯示美中關係緊張下，這個全球最大黃豆進口國為了確保供給無虞，轉向巴西採購。

根據《彭博》引述匿名消息來源的報導，中國本周向巴西採購超過 10 批黃豆。儘管黃豆市場周二出現來自中國的買單，但周三並未見到國營買家的身影。

芝加哥顧問公司 AgResource 說：「即使今年秋天巴西的黃豆價格上漲，但中國認為美國黃豆 / 農作物銷售存在政治風險，因此設法確保供給來源。」

美中緊張近來急遽升高，美國總統川普先是抨擊中國隱匿疫情，接著揚言制裁，美國國務卿 Mike Pompeo 周三表示，美國不再認定香港具有高度自治，可能威脅到香港的特殊貿易地位。

中國承諾今年採購 365 億美元美國農產品，較 2017 年水準增加 125 億美元，但疫情打亂市場供需，中國至今採購進度落後，加上巴西幣里爾的匯價因為疫情而貶值，讓巴西黃豆更有吸引力。巴西里爾是今年來全球表現最差的貨幣。

巴西黃豆出口價格 (白) 和巴西里爾匯價 (藍) 走勢圖。(來源: Bloomberg)

消息人士透露，銷往中國的黃豆大多預定 8 月或 9 月出貨，有些據說是預定 10 月交付。AgResources 說，從 8 月底一直到明年初，美國依然是中國黃豆採購最主要來源，但總額將比之前預期少得多。

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