內外銷廠商放緩徵才腳步 調查：學、碩士起薪雙降

6 月畢業季到來，今年雖有 93.6% 的企業有意願聘僱應屆畢業或剛退伍的新鮮人，但比重仍創 5 年來新低，據求職網站調查，今年受疫情影響，內外銷廠商確實放緩招募腳步，學士新鮮人平均起薪為 29159 元、碩士 32485 元，雙雙較去年下滑。

yes123 求職網發言人楊宗斌指出，面對突如其來的疫情變數，確實導致企業聘用新鮮人的比例與規模下降，在未來景氣充滿不確定因素下，內外銷廠商皆放緩招募腳步，甚至連外派機會，恐怕都陷入停止開缺狀態。

此外，以往屬於新鮮人偏好、嚮往的行業，像是餐飲業、觀光業、飯店業、航空業，今年卻成為「疫情海嘯」前排的重災區，若業績持續低迷，職缺釋出的情況勢必趨於謹慎，會不會造成畢業生求職期拉長，仍有待觀察。

根據 yes123 求職網調查，企業對今年畢業、擁有學士學歷的新鮮人，平均願意提供的起薪是 29159 元，終止連 5 年上揚趨勢，相較去年 29329 元少了 170 元，降幅 0.6%，約等於少買兩個便當。

若出身頂大等級學校的學士，調查結果顯示，企業願意給的起薪變成 31852 元，較去年多了 369 元，增幅 1.2%，且創 7 年來新高。

至於今年畢業具有研究所學歷的新鮮人，平均起薪為 32485 元，年減 0.1%，同樣中斷連續 4 年的漲勢；若出身頂大的研究生，起薪則變成 34417 元，較去年增加 109 元，換算下來，擁有頂大光環的研究所畢業生，起薪高出約 6%。

楊宗斌認為，不管是學士或研究所學歷，新人起薪與前幾年相比，今年受疫情波及，的確造成資方給薪保守，但呼籲資方，不能僅以人事成本考量，而是要超前部署，著手培養新生代，在後疫情時代，要透過新鮮人帶來數位轉型的新觀念。