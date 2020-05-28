政院拍板 勞動部斥66億元助青年就業 最高可領3萬元獎勵金

畢業季到來，約有 14 萬名青年將步入職場，行政院長蘇貞昌今 (28) 日拍板通過，勞動部 6 月起將推出衝就業、練專長、興僱用六大措施，總計投入 66 億元經費，協助應屆畢業青年就業，其中，青年就業獎勵金最高 3 萬元，盼增加誘因。

蘇揆在行政院會上聽取「應屆畢業青年就業措施」報告。勞動部指出，隨著國內疫情趨穩，旅遊業、餐飲業等內需型消費市場逐漸復甦，適逢畢業季來臨，為鼓勵應屆畢業青年在後疫情時期儘速就業，超前部署推動六項措施。

勞動部說明，在「衝就業」部分，為了便利青年快速求職，辦理「多元就業博覽會」，結合投資台灣三大方案等事業單位，提供 24 萬個職缺。

接下來，勞動部將陸續推出各項措施，「青年就業獎勵計畫」，提供最高 3 萬元的誘因，鼓勵青年把握逐步回溫的契機，儘快投入職場穩定就業；「特定行業就業獎勵津貼」將放寬資格，鼓勵應屆畢業青年投入特定製造業、照顧服務業及營造業等求才迫切的產業，成為即戰力。

「練專長」的部分，勞動部將擴大「產業新尖兵計畫」訓練量能，補助青年投入國家發展重點產業免費參訓，訓練費用最高 10 萬元，並首創「學習獎勵金」，讓參訓青年生活上沒有後顧之憂。

至於「興僱用」方面，為了鼓勵雇主先僱後訓、提供青年在職訓練技能的機會，「青年就業旗艦計畫」加碼補助雇主每月 1.2 萬元訓練指導費，最高 10.8 萬元，希望透過政府補貼，幫助雇主為後疫情時期的躍升，預作生力軍的儲備。日後將再視青年就業情勢，適時啟動「僱用青年獎助計畫」，鼓勵雇主創造青年就業機會。