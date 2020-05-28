【普信觀點】市場可能高估了景氣復甦的速度 回歸正軌可能需要更長的時間

重點摘要：

1. 由於圍繞新冠病毒流行的不確定性仍然很大，隔離政策仍然很有必要，因此很難準確地估算出嚴重的經濟動盪會持續多長時間。

2. 普信認為，市場預期可能高估了經濟復甦的速度，而且環境恢復正常可能需要更長的時間。

3. 由於還存在一系列可能的情況，因此很難確定我們何時能從當前的危機中復甦；但是在這種情況下，普信認為這種變化發生的速度，以及何時進入正常的衰退環境至關重要。

新冠病毒對公共衛生的嚴重威脅，以及政府為遏制其傳播所採取的嚴厲措施，對美國和全球經濟產生了重大的影響。由於新冠疫情仍然存在很多不確定性，需要採取持續的社會隔離措施，因此很難估算出這種嚴重的經濟動盪可能持續多長時間。因此，我們認為當前的市場預期可能高估了復甦的速度，並且回歸 “正常” 環境可能會需要比當前預期更長的時間。

社交距離是近期展望的核心

在美國和全球範圍內，試圖搞清楚這場危機何時達到高峰，以及在回歸正軌之前需要花費多少時間，很大程度上取決於社會隔離措施還要持續多長時間。儘管這些措施對遏制某些城市 (例如紐約) 的疫情發生明顯的作用，但沒有人能保證，同樣的措施能在美國的其他地區也有相同的成效。在不同的時間點，各州都採取了自己的方法來處理隔離問題，並獲得了民眾不同程度的支持與遵守；因此，很難確實了解這些措施的效果到底如何。

“在這種不確定的情況下，我們認為近期的市場預期過於樂觀。”

最好的情況—疫情於 5 月中達到高峰

在這種不確定的情況下，我們認為近期的市場預期過於樂觀。目前，市場預計新冠病毒病例數將在 2020 年 5 月中旬達到高峰，此後新增確診數預計將迅速下降，並且市場環境有望在 2020 年 6 月初恢復 “正常”。

普信認為，這可能是最好的情況，大約有 15~20％的機會發生。我們主要擔心的是，市場似乎將目光投向了中國、韓國和新加坡等國家，以及這些國家在社會隔離方面取得的成效，並自動假設將成功在美國複製。我們對於社會隔離措施在全美各地的效果並不樂觀，因此我們對於市場何時恢復正常也不是很樂觀。

基本的情況—疫情於 5 月底或 6 月初達到高峰

在基本的情況下，新冠肺炎的新增確診案例可能在 5 月底至 6 月初達到高峰，市場環境也將在 7 月中或 7 月底逐漸恢復正常；這是一種我們認為更合理的情況，大約有 60% 的機會發生。這種正常的情況可能可以持續到 12 月中旬，但隨著北半球再次進入冬天，新冠病毒有可能捲土重來，而為了避免疫情再度爆發，社會隔離措施也可能重啟。普信認為，這樣的環境將可能持續到 2021 年的 3 月底左右。

最壞的情況—較長的恢復期

可能的最壞情況是，新冠肺炎新增病例在某個時間點例達到高峰，但是新增病例的數量始終無法降至足夠低的水準，以致人們缺乏回歸正常生活的信心。在此階段，我們尚不清楚新增病例數要下降至什麼水準，才能使人們有信心重返工作崗位。在我們看來，這是最糟糕的情況，我們預估給這種可能的結果有約 15~20％的機會發生。如果情況演變成這樣，儘管市場環境不會像我們目前所面臨的這樣糟糕，但是終將使我們在接下來至少九個月內，始終處於嚴重的經濟衰退之中。

“... 我們花了很多時間，試圖了解我們何時才能達到正常的衰退。”

最重要的是克服這次危機

在缺乏協調一致的全國性檢測計劃，有效的、廣泛可用的治療方法還未出現，且社會隔離措施仍實行的情況下，圍繞新冠疫情及其對經濟衝擊的不確定性仍然很大。

我們花費大量時間試圖釐清的一個關鍵就是，我們何時才能達到正常的衰退；這聽起來可能很奇怪，但這是目前最重要的問題之一。現在，我們正處於嚴重的經濟下滑狀態，以至於潛在復甦的形式 (無論是“V 型” 還是 “U 型” 或任何其他形式)在當前都不是最緊迫的問題。

這場危機過後，我們顯然將步入衰退，最重要的是，我們能以多快的速度回到正常的環境，並度過當前這個經濟極端混亂的時期。

後續關注

我們花了大量時間與管理團隊討論公司預算，特別是在資訊科技 (IT) 方面的預算。這往往是經濟低迷時期最先被削減的領域之一，因此，了解總體削減幅度以及 IT 內部那些領域會被刪減，都將有助於確保我們佈署那些受預算削減影響較少的公司，同時避免持有預算大幅削減的公司。

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