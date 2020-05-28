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5G火熱 基建、數據中心REITs也發威

鉅亨網記者鄭心芸
5G需求強勁，也帶動數據中心、5G通信基地台等相關REITs表現。(圖:AFP)
5G需求強勁，也帶動數據中心、5G通信基地台等相關REITs表現。(圖:AFP)
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新冠肺炎重創全球經濟，有些產業受害，有些產業則受惠，尤其疫情使然，帶動 5G 需求，更加快了 5G 基礎建設速度，也使得相關 REITs 表現亮眼。法人指出，今年全球市場最慘淡時，數據中心、5G 通信基地台等相關 REITs 卻屢創新高，因為這些 REITs 身處雲端商機、在家工作、物聯網等多項趨勢的交匯，是未來不動產投資的「蛋黃區」。

自從歐美封城後，5G 需求越來越迫切，很多人在家上班，甚至購物、K 劇、線上學習等等，這些都需要在網絡上進行，無形中增加了資料儲存及網路速度的需求，這也是為何 5G 基礎建設、數據中心 REITS 可以逆流而上的主因。

舉例來說，電訊塔公司出租空間給 AT&T、T-Mobile US 等電信業者，以傳送訊號，隨著數據傳輸量越來越大，也使得電訊塔業成為 REITs 中，成長最快速的產業。所以，5G 驅動下，基礎建設 REITS 逐漸靠攏通訊產業，以美國而言，6 檔基礎建設 REITS，僅有 1 檔是能源公司，其餘 5 家，包括美國電塔 (AMT)、皇冠城堡國際 (CCI)、SBA 通訊、LMRK、UNIT 等均是通訊產業，這些公司的租客主要是美國大型電信商、政府機關、寬頻廠商等等，租約長期且穩定，也因此能夠享有穩健的現金流。

再者以無人車為例，中國信託亞太實質收息多重資產基金經理人陳雯卿指出，目前各國際企業發展最積極的無人車說明，一台無人車產生的數據資料約等於目前 3000 台手機的量。據無人車產業專家預估，未來無人車大規模量產，全球無線數據傳輸量將是現在的 40 倍，只有 5G 才能負荷這樣的規格，有鑑於 5G 基地台的密度需求比 4G 還高，相關 REITs 後市表現值得期待。

陳雯卿表示，目前市場波動劇烈，包含 REITs、基礎建設、公用事業等實質資產，無論景氣好壞，都能提供相對穩定現金流，受景氣影響低。此外，多數 REITs 企業規定，其 90% 以上收益必須分派給投資者，對於在乎配息的存股族來說，是值得投資的產品。