生華科可望加入美國國家隊 新藥獲選將爭取贊助合作

生華科 (6492-TW) 表示，開發中新藥 Silmitasertib(CX-4945)，獲得獲得美國衛生及公共服務部 (HHS) 旗下生物醫學先進研究與開發局 (BARDA) 通知，新藥已通過海選，後續將提出相關實驗計畫，總經理宋台生表示，若該藥能獲選，除可爭取 BARDA 的贊助臨床經費，並可加入美國國家隊。

生華科利多消息激勵下，股價上攻漲停鎖住，來到 133.5 元，委買張數約 1300 張。

BARDA 是在公共衛生出現緊急狀態時，為必需的疫苗、藥品、療法和診斷工具，進行開發和採購，並提供產業一體化、系統性的途徑。

生華科表示，BARDA 為加速開發抗新冠肺炎相關療法，贊助經費無上限，今年 3 月初以來已投入 25 億美元 (約新台幣 750 億元)，包括贊助阿斯特捷利康製藥公司 (AZ) 與嬌生公司 (J&J)，分別提供 12 億美元、10 億美元；贊助 Moderna4.83 億美元加速疫苗開發；提供羅氏大藥廠 2500 萬美元，加速 IL-6 抑製劑治療新冠肺炎患者人體臨床試驗。

生華科開發中新藥 Silmitasertib 通過 BARDA 海選第一階段，第二階段的口頭簡報中，生華科將向 BARDA 評審小組提出完整報告，包括針對 Silmitasertib 在抗新冠病毒臨床前相關試驗數據及後續開發計畫。

宋台生表示，若最後獲選，代表 BARDA 將提供充裕資金，涵蓋加速進入人體臨床到後端生產製造等，且與國際大廠獲得同等級的支持，等於加入美國國家隊。