美國將加入G7人工智慧組織 稱對制約中國的AI使用很重要

在美中科技戰激烈交鋒之際，美國政府正計劃加入以 G7 國為主導的「人工智慧全球夥伴組織 (Global Partnership AI)」，該組織的任務，是就人工智慧 (AI) 的責任與發展向企業和政府提供建議，美國是 G7 國家中最後一個加入的國家。

美國首席科技長 Michael Kratsios 表示，人工智慧全球夥伴組織將研究 AI 發展並提供建議，以鼓勵創立一些尊重隱私和公民自由的人工智慧技術，Michael Kratsios 認為，這是第一個將人工智慧的未來，視為可以提升美國和全球人民的全球組織。

美國官員計劃在週四 (28 日) 的 G7 科技部長會議上，提出願意參與的框架計劃，並且其他國家如紐西蘭等，也可能宣布加入。

Kratsios 承認，白宮政府通常對多邊協議持懷疑態度，但 Kratsios 表示，這個組織對於制約中國對人工智慧的使用很重要，中國通常會使用新技術來增強本已穩固的監視系統，Kratsios 強調：「中國政府使用 AI 的許多方式，與美國和美國盟國們的價值觀可謂是全然衝突的。」

川普的任期內，一直存在美中之間的緊張局勢，上週更進一步加劇，這是由於中國將通過香港版的國家安全法，加強對香港的控制。

美國國務卿蓬佩奧週三 (27 日) 表示，美國已經證明香港不再具有相對於中國內地的政治自治權，此舉可能引發美國制裁。

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