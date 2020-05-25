美中貿易戰、香港國安法添變數 月線攻防登場

武漢肺炎疫情趨緩，但疫情發生前的美中貿易戰，隨著香港國安法投出震撼彈，美國總統川普示警，如中國持續推行，美國將作出「強烈反應」，為國際金融市場再添新變數。台股上周五也隨外資賣超擴大至 290 億元，不僅三度闖關 11000 點與年線又摔落，下跌 197.16 點，以 10811.15 點作收，多方已退守至月線關前。10800 點整數關卡為台股中線多空分界，本周還有摩台指結算與 MSCI 季度調整生效，正處於中線多空的十字路口。台股關鍵點位為 10777、10826 與 10888 點。

台股要挺住月線，10800 點關卡更形重要，兩端哨站為 10777 與 10826 點，如內資與國家隊要維持控盤，必須儘速收復 10853 與 10888 點，最好能連 10900 關卡也站回，10935 點如能收復，短多搶回控盤權，而且還有再度挑戰年線與 11000 點關卡機會，其間的重要中途站為 10968 點。但須提防 10777 點棄守，多空優勢易位，下方下方關鍵位置為 10743、10710 點。10700 點如棄守，恐續往 10685、10658 點，甚至 10600 點關卡尋求支撐。

今晚美股休市，內資與國家隊今日有反攻機會，但需觀察強弱度，10888 點可視為反攻強弱力道分界。而盤面，除了觀察台積電、鴻海、大立光與聯發科等權值股表現之外，新台幣匯率也值得留意。在外資大舉賣超台股之後，如新台幣匯率未出現較大幅度回貶，外資短線上未急於匯出，待本周摩台指結算、MSCI 季度調整生效後，外資還有回頭認錯機會。

本周台股操作難度高，尤其是 28 日的摩台指結算與 29 日的 MSCI 季度調整盤後生效，都牽動外資的操作，尾盤都易出現大震盪。投資人可留意月線攻防結果，如棄守月線，整體多單持股水位宜調降。確定守穩月線，才可以法人近期新布局個股，並配合技術面，卡位第二季作帳行情。(訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)