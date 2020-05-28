「微型口罩一貫廠」整廠輸出 外交部助台廠打國際盃

台灣口罩 6 月起解禁，外交部國際合作及經濟事務司司長蔡允中表示，由於國際市場需求相當大，國家隊廠商正在推動「微型口罩一貫廠」模式，整合上中下游原料、技術、生產整廠輸出，外交部將會透過外館推廣，協助口罩國家隊開拓全球商機。

外交部今 (28) 日舉行例行記者會，說明口罩一貫廠整廠輸出計畫，蔡允中表示，我國防疫成功受到國際關注，其中，口罩國家隊發揮很大的成效，這代表的不僅是台灣的生產能量，更顯現出上中下游整合的能力，從上游原料、中游不織布，到下游機械及工具機等，最後順利量產，必須做最根本的整合，才能發揮最大的效益。

不過，蔡允中指出，台灣產業以中小企業為主，大多專注在各自領域，若要整合上中下游，必須進行聯盟，因此，國家隊廠商希望整合口罩一貫廠，廠商的想法是「不是賣你原料，也不是賣你機器設備，而是賣你整套東西。」

蔡允中表示，未來若再有疫情爆發，該國只要有一貫廠生產，就能馬上滿足國內口罩需求，對於歐洲國家來說，甚至能滿足聯盟周邊國家的市場需求。

根據規劃，「微型口罩一貫廠」以 20 條口罩產線為營運配置基準，若 24 小時持續生產，醫療口罩日產量可達 200 萬片，甚至能因地制宜改建成 N95、R95 或綁帶式手術口罩。

蔡允中強調，國外市場對於一貫廠的需求相當大，各國都希望擁有自主生產口罩的能力，廠商們也正在評估價位，相當具有競爭力。外交部也責無旁貸，將會透過外館，積極協助廠商推動口罩一貫廠。