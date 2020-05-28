〈南亞科股東會〉三大需求動能續強 Q3合約價可望走揚

DRAM 廠南亞科 (2408-TW) 今 (28) 日召開股東常會，總經理李培瑛表示，居家辦公、虛擬教學與線上購物等趨勢，帶動的資料中心、網通及筆電需求動能，可望延續至第 3 季，合約價也有機會持續向上，不過，下半年不確定性仍高，仍須觀察美中貿易戰、肺炎疫情對總體經濟環境的影響。

李培瑛表示，受疫情帶動居家辦公、虛擬教學與線上購物等需求，第 2 季資料中心、網通、筆電需求均不錯，但手機、車用與部分消費性產品需求仍相對疲弱，看好資料中心、網通、筆電需求等三大動能，有機會延續至第 3 季。

第 3 季適逢傳統手機需求旺季，但今年適逢肺炎疫情衝擊，市場憂心手機拉貨恐旺季不旺，李培瑛認為，第 3 季手機、消費性產品需求得視全球經濟景氣狀況，還有不確定性待觀察。整體而言，下半年受到美中貿易戰、肺炎疫情兩大因素影響，不確定性仍高。

價格方面，李培瑛表示，第 2 季合約價走揚，現貨價近期表現疲弱、但已稍微趨緩，第 3 季合約價有機會持續向上。

李培瑛認為，無論是新冠肺炎疫情、美中貿易戰、華為事件等因素，都是短期影響；DRAM 是電子產品關鍵零組件，應用面正向看待，供應商在供給上也理性發展，產業長期發展健康。

針對美國進一步擴大對華為限制，對記憶體市場的影響，李培瑛表示，不評論特定客戶，但所有供應商基本原則很類似，南亞科會在法規允許上，盡量配合客戶。