南亞科4月營收月增4.9% 寫18個月新高

DRAM 廠南亞科 (2408-TW) 今 (5) 日公告 4 月營收 56.2 億元，受惠居家辦公、虛擬教學或線上購物等，推升 DRAM 需求，帶動營收月增 4.93%，年增 36.7%，寫近 18 個月新高，為連 2 個月站穩 50 億元大關；前 4 個月累計營收 200.39 億元，年增 29.43%。

南亞科總經理李培瑛表示，短期受惠居家辦公、虛擬教學或線上購物等需求，帶動資料中心、筆記型電腦、平板電腦、SSD 及網通設備等市場 DRAM 用量增加，相對智慧型手機需求減緩，兩相抵銷。

李培瑛認為，目前 DRAM 市況還算穩定，預期此現象將延續到本季、甚至第 3 季，並看好 5G 佈建需求動能將持續。

不過，南亞科指出，目前營運雖未受新型冠狀病毒 (COVID-19) 疫情影響，但歐美疫情尚未緩和，恐影響總體經濟成長，未來將密切觀察疫情發展。

就南亞科營運來看，李培瑛預期，第 2 季伺服器 DRAM、LDPPR4 等高毛利產品比重將提升，智慧型手機、車用等應用市場相對疲弱，整體出貨量將持平第 1 季；而在伺服器、筆電等市場需求走揚，且市場庫存健康下，第 2 季 ASP 可望微幅成長。