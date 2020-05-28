2021年行事曆出爐 春節休7天 3天以上連假共8個

行政院人事行政總處今 (28) 日公布 2021 年政府行政機關辦公日曆表，全年總放假天數 116 日，3 天以上的連續假期共有 8 個，其中，農曆春節放假 7 天，兒童節及清明節、中秋節也都有 4 天連假。

人事總處說明，行政院長蘇貞昌考量國人返鄉團圓需求，並適度舒緩年節交通，從今年起，農曆春節調整為自小年夜開始放假，2021 年農曆春節連假為 2 月 10 日起至 2 月 16 日，共放假 7 日。

不過，考量各級學校寒假起迄日為 1 月 21 日至 2 月 10 日，經參據教育部意見，將於 2 月 20 日 (星期六) 補行上班。

人事總處表示，中秋節 (9 月 21 日) 適逢星期二，9 月 20 日 (星期一) 調整放假，並於 9 月 11 日 (星期六) 補行上班，所以，明年共有 2 個調整上班日。

此外，開國紀念日、228 和平紀念日、端午節、國慶日及 2022 年開國紀念日，也都有 3 天的連假。全年總放假日數共計 116 日。

人事總處表示，其餘連續假期的補假，均依「紀念日及節日實施辦法」辦理。其中，依內政部函釋，兒童節及民族掃墓節為同一日，並適逢星期日，於 4 月 2 日 (星期五) 及 4 月 5 日 (星期一) 補假，因此，兒童節及民族掃墓節有 4 日連續假期。