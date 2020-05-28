友通：疫情衝擊 上下半年營收五五波

佳世達 (2352-TW) 旗下工業電腦廠友通 (2397-TW) 今 (28) 日召開法說會，董事長陳其宏認為，第二季疫情衝及歐美市場，需求恐延續到下半年，過往下半年較上半年成長的情況今年恐不再，上下半年營收估五五波。

陳其宏表示，第二季開始疫情影響歐美，友通博弈客戶全部停擺，雖然近期陸續解封，但各產業對下半年能見度還是偏低，疫情對需求的影響恐延續至下半年，現在看還是言之過早。

他進一步指出，過往資通訊產業上下半年營收比重約 45：55，但今年無法如此樂觀，預期上下半年的營收比重將相當，且友通 B2B 業務受到疫情影響，導致測試、裝機進度延後，也會影響下半年營運。

不過，友通受惠去年併入的網安廠其陽 (3564-TW)，以及安控廠羅昇 (8374-TW)，依舊推升前四月營收大幅成長逾 4 成，陳其宏看好併購的效益可望延續，有助降低疫情影響。

陳其宏強調，雖然有疫情影響，但無論是佳世達大艦隊，或是友通小艦隊的併購以及高毛利轉型步調不變，以友通為例，持續透過深耕垂直應用領域，開發 AIoT 與 5G 技術產品來拓展市場，目標在智慧製造、智慧交通與基礎建設、智慧醫療等三大應用，今年營收要超過六成。

此外，其陽以及羅昇，也會持續透過調整產品組合，結合佳世達、友通的集團資源，推升毛利率朝 30% 以上邁進。