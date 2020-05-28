醫材、空氣濾網廠擴大投資台灣 再添7企業投資26億元

經濟部投資台灣事務所今 (28) 日再通過醫材、空氣濾網製造商等 7 家企業擴大投資台灣約 26 億元，因應貿易戰、產能需求，規畫在台擴廠導入自動化設備，累計投資台灣三大方案已帶動 510 家企業，投資約 1 兆 149 億元。

機能性布料廠八貫企業，長期鎖定醫療、救生、戶外及航太等高階利基市場，近期因新冠肺炎 (COVID-19) 疫情，帶動 TPU 機能布業績成長，因應需求，將斥資近 4 億元在宜蘭龍德工業區新建 3 千坪廠房，導入智慧化高週波產線，開發新產品。

空氣濾網製造商超賀健康受惠近年空氣清淨機需求成長，加上美中貿易戰轉單效應，配合客戶將空氣清淨機生產線移回台灣，規劃斥資 1.3 億元在屏東加工區新建廠房，導入智慧化生產流程。

另一方面，可寧衛蘇伊士是由可寧衛 (8422-TW)、法商蘇伊士集團、經濟部共同成立，處理國內各大企業所產生一般及有害事業廢棄物，為進一步處理有害事業廢棄物，擬投資 9 億元，在高雄大寮建造第二條焚化處理設施。

謙伸工業則專精金屬棒材加工，為擺脫傳統生產方式，將投資 6 億元在彰濱工業區新建廠房導入機器設備，建立智慧化製造及數位化管理；另外，某不具名 PE 夾鏈袋製造商，也因應廠房設備不敷使用，將投入逾 4 億元，在雲林科技工業區擴建新廠，開發高附加價值產品如醫療相關夾鏈袋。