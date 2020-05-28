歐美營收貢獻收斂 奈米醫材營運轉保守 全年拚持平去年

奈米醫材 (6612-TW) 發言人朱詩愷表示，公司營收貢獻主要來自歐美客戶的技術服務與權利金收入，原預期今年營收可望年增 10-15%，不過受到新冠肺炎疫情影響，醫材手術需求遞延，營運也轉為保守，目標全年營收持平去年。

奈米醫材營收比重方面，技術服務收入占 51%、權利金占 37%、醫材銷貨收入占 12%，其中，技術服務與權利金收入主要客戶都位在歐美地區。

奈米醫旗下產品包括高階醫材表面處理技術、白內障手術用高階設備、白內障手術用人工水晶體及人工水晶體植入系統。

奈米醫指出，過去上半年為醫材出貨旺季，不過因疫情影響，部分醫院白內臟手術停擺，雖然歐美地區持續出貨，估第 2 季營運無法與去年同期相當。

奈米醫認為，雖然疫情發生後，國內外白內臟開刀手術陸續停止，不過預期需求並未因此消失，而是遞延，預期隨著經濟陸續恢復，加上需求遞延下，營運可望同步回升。

中國市場拓展方面，奈米醫中國子公司碩創今年已完成增資，其中人工水晶體正在準備臨床程序、經濟人工水晶體植入系統，則是進入開發與法規認證。

台灣方面，奈米醫旗下高階功能性人工水晶體共有三大產品線，其中，愛視睫 aspicio EDOF 與愛視睫 aspicio Multifocal，已獲得 TFDA 許可，預期今年底前取得國內健保碼，後續還需經醫院採購流程，盼明年可啟動銷售並有營收貢獻；愛視睫 aspicio Trifocal 則預計明年初獲得 TFDA 許可。