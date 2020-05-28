〈新光金法說〉搶救低淨值危機 新壽射三箭拚淨值回升

新光人壽將三箭齊發力拚擺脫低淨值危機，包括增資 100 億元、強化資產品質，投資性不動產將採公允價值，根據新壽最新資料，截至 4 月底淨值已回升至 3% 以上。

新光金 (2888-TW) 今 (28) 日舉行線上法說，揭露第 1 季自結財務數據，受新冠肺炎疫情重挫全球股債市場衝擊，讓新壽第 1 季淨值大舉蒸發 460 億元，截至 3 月底淨值比僅 2.33%，根據金管會規定，壽險公司連續兩次半年報淨值低於 3% 就會採取行政措施，新壽如何掙脫淨值過低窘境，成為法人關注重點。

在強化資本部分，新壽表示，母公司新光金已完成 30 億元現金增資，將在 6 月底挹注新壽強化資本，接下來將發行特別股籌資，預計今年將注資挹注新壽 100 億元強化淨值。

新壽表示，3 月受全球股災衝擊，導致股債與基金未實現損失超過 300 億元，導致淨值大幅縮水，不過隨著 4 月股市反彈金融資產未實現利益已回升至 1200 億元也讓淨值因此增加 280 億元，截至 4 月底止合併淨值已回升至 967 億元。

另外，新壽也決議投資性不動產將改採公允價值認列，並進一步回溯至今年 1 月 1 日，換言之，未來不動產增值時新壽淨值也會跟著增加，預估調整後淨值約可增加 469 億元。

根據新壽預估，在金融資產增加與不動產增值後，預計約可拉抬新壽淨值比回升至 3% 以上，可望擺脫淨值過低遭金管會關切的命運。

另外，今天法說會也公布新壽去 (2019) 年的隱含價值 (EV)，受惠於站前摩天大樓增值、板橋油庫口三棟新大樓完工貢獻，推升不動產未實現利益增加，去年 EV 值達 2927 億元、年增 19%，換算每股 EV 約 23.3 元，同樣高於前年每股 EV 20.1 元。