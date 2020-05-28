台灣連46天本土零確診 實聯制指引上路 個資最多保存28天

國內連續 46 天無本土病例，疫情指揮中心今 (28) 日表示，為了讓民眾生活及產業經濟逐步恢復正常運作，推出「實聯制措施指引」，各行各業可參考，但須遵守六大原則，包括明確告知蒐集個資、配合疫調、禁止目的以外利用、最多存放 28 天、做好安全維護及資安防護。

國內新冠肺炎疫情今日仍無新增病例，為連續 7 天零確診，維持在 441 例，個案中共 7 人死亡、420 人解除隔離，因此，僅剩下 14 人仍在住院隔離中。

隨著國內疫情風險降低，指揮中心將鬆綁民眾生活防疫措施，今日公布實聯制指引，資訊組組長簡宏偉表示，主要是有疫調需求時，可立即聯繫曾出入同一場所人士，考量實務上各場域屬性不同，在開放集會活動時，較難有統一做法，因此提供指引讓大家因地制宜。

簡宏偉說明，為確保個資保護，各場域所蒐集的民眾個人資料，均要指定專人辦理並善盡資料保護責任，最多存放 28 天，之後必須刪除或銷毀。

這些資料只能在配合疫調時使用，不可用於其他目的，蒐集方式可採用紙本或電子，如使用電子方式蒐集，必須採行資安防護措施。

蒐集民眾個人資料時，應明確告知當事人包含蒐集機關、目的、個人資料項目、利用期間、利用對象及方式、當事人依個資法可請求的權益及不同意提供時的影響等 7 項資訊。

此外，指揮官陳時中也宣布，住院超過 7 天者開放讓親友探視，1 天以 2 人為限，包括加護、安寧、呼吸照護、精神、兒童等病房。