日產宣布關閉巴賽隆納工廠 工人焚燒輪胎以示抗議

西班牙政府週四 (28 日) 表示，作為全球重組計劃的一部分，日產汽車 (7201-JP) 已決定關閉位在巴塞隆納的工廠，這意味著日產將在西班牙裁減約 3000 名員工，消息傳出後，工人們於廠區焚燒輪胎表達強烈抗議。

日產執行長內田誠 (Makoto Uchida) 週四 (28 日) 發布聲明表示，這是一項艱難的決定，為了削除多餘產能並提高公司整體競爭力，日產決定關閉巴塞隆納工廠。

由於日本、美國等主力市場銷售低迷，加上新冠病毒重挫汽車需求，日產在新的中期經營計畫中宣布將在全球關閉 2 家工廠，分別為西班牙巴賽隆納和印尼廠區，以削減兩成的過剩產能。日產表示，近年市場情況顯示，巴塞隆納產量已不到總產能的四分之一。

西班牙最大工會 Comisiones Obreras 對此表示：「這是一大錯誤！」Comisiones Obreras 表示，日產數月前宣布的初步重組計畫已導致西班牙失去 600 個職位，部分工人因此被迫提前退休。

日產宣布工廠關閉後，工人們於巴塞隆納工廠前焚燒輪胎表達抗議 (圖：AFP)

工會稱，日產在巴塞隆納的 Zona Franca 工業區以及附近兩個城鎮中共建立三座工廠，僱用人數達 3000 多人，並為當地間接創造 2 萬個職缺。

西班牙政府則對關廠決定感到遺憾，強烈督促日產考慮採取其他方案，並稱其正在和日產及地方政府合作，希望就此找到前進道路。

西班牙經濟部長 Nadia Calvino 表示：「我們已建議日產針對這項過程進行討論和談判。」Calvino 表示，關閉位在西班牙的工廠恐耗資超過 10 億歐元，升級工廠所需的投資成本較關閉成本來得更低。