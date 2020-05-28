〈美股早盤〉美Q1 GDP增長下調至-5%、初領失業金再增212萬 美股早盤表現平淡

外電報導，幾位白宮記者透露，美國總統川普計劃在週四 (28 日) 簽署一項與社群媒體相關的行政命令草案，授權聯邦機構針對社群媒體限制用戶內容的行為進行懲罰。

若推特 (TWTR-US)、臉書 (FB-US) 等公司以帳戶停權或刪除貼文等方式限制用戶發表言論，則該草案將要求這些公司負起責任，並授權監管機構進行懲罰。

此消息公佈後，推特及臉書股價應聲下跌，於週四 (28 日) 美股早盤分別下跌 3.90% 及 1.14%，並拖累那斯達克指數下跌 0.16%，但道瓊指數卻於早盤上漲 66 點，呈現連續 3 日上漲的趨勢。

美中緊張升級

週四 (28 日) 下午中國人大通過「港版國安法」草案，美國國務卿蓬佩奧 (Mike Pompeo) 週三 (27 日) 向美國國會報告，香港無法在中國擁有高度自治，可能取消香港特殊地位並制裁中國官員。

隨著美中貿易戰的進行使兩國關係日益緊張，加上中國通過港版國安法一事，也正促使美國政府計劃對中國進行額外懲罰，據《紐約時報》引述知情的美國官員透露，川普政府正計劃取消數千名與中國解放軍相關大學有直接關係的中國研究生和研究人員的簽證，估計這波取消簽證的計劃恐影響至少 3000 名學生。

美國經濟數據

美國勞工部於週四 (28 日) 公佈截至 5 月 23 日當週初請失業金人數，報 212.3 萬人，高於市場預估值 210 萬人，但仍較前值改善，顯示隨著美國各州逐步重啟經濟活動，就業市場壓力亦有望獲得紓緩。

美國商務部於週四 (28 日) 公佈 Q1 實質 GDP 增長率修正值，報 -5%，較初值 -4.8% 衰退。

截至台北時間週四 (28 日)22 時許：

道瓊指數上漲 66.04 點或 0.26%，暫報 25614.31 點

那斯達克下跌 15.33 點或 -0.16%，暫報 9397.02 點

標普 500 上漲 5.26 點或 0.17%，暫報 3041.39 點

費半下跌 2.27 點或 -0.12%，暫報 1845.04 點

台積電 ADR 下跌 0.66% 至每股 51.39 美元

十年期美債殖利率上漲至 0.700%

紐約輕原油下跌 0.03% 至每桶 32.80 美元

布蘭特原油上漲 2.49% 至每桶 35.46 美元

黃金上漲 0.75% 至每盎司 1723.60 美元

美元指數下跌 0.28% 至 98.778 點

美股道瓊指數日 k 線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

美國航空 (AAL-US)

美國航空早盤下跌 1.84%，達 11.71 美元。

美國航空先前於週三 (28 日) 宣佈，計劃將裁員 30% 的管理階層及後勤支援員工，總計人數約為 5 千人。

美國航空表示，管理階層及後勤支援員工，可在 6 月 10 日之前申請自願離職，針對自願離職的員工，美國航空將會支付 3 分之 1 的薪水至今年年底，且享有 5 年的旅遊特權。但是，若為在 10 月 1 日過後被資遣的員工，則無法獲得資遣費。

雪佛龍 (CVX-US)

雪佛龍早盤下跌 0.31%，達 93.57 美元。

雪佛龍計劃今年將全球員工人數削減 10% 至 15%，這是在新冠病毒大流行之後，全球石油巨頭中最大規模的裁員。

此番雪佛龍裁員相當於該公司 45000 名非加油站員工中的約 6000 人，並可能是 BP 和殼牌等大型石油公司裁員的先兆，截至目前，裁員主要集中在油田服務領域和北美的獨立生產商之中。

波音 (BA-US)

波音早盤上漲 3.14%，達 153.74 美元。

波音於週三 (27 日) 表示，將裁員超過 1.2 萬個美國職位，以精簡人事成本。將裁撤的 1.2 萬人中，有 5520 名美國員工是自願離職，而 6770 名是非自願離職裁員。

此外，波音同日也宣布，位於華盛頓州的工廠將逐步恢復生產 737 MAX 型號飛機。

CFRA 分析師 Colin Scarola 將波音的股票評級上調至「買進」，並將其目標價格從 112 美元上調至 174 美元。

今日關鍵經濟數據：

美國 Q1 PCE 物價指數季增年率修正值報 1.4%，前值 1.3%

美國 Q1 實質 GDP 季增年率修正值報 -5.0%，預估 -4.8%，前值 -4.8%

美國 Q1 消費者支出季增年率修正值報 -6.8%，預估 -7.4%，前值 -7.6%

美國 4 月耐用品訂單月增率初值報 -17.2%，預估 -18.0%，前值 -14.7%

美國截至 5/23 當週初請失業金 (萬人) 報 212.3，預估 210.0，前值 243.8

美國截至 5/23 當週初請失業金四週均值 (萬人) 報 260.8，前值 304.2

美國 GDP 增長率 (圖：Zero Hedge)

華爾街分析：

美股道瓊指數於週三 (27 日) 突破 25000 大關，S&P 500 指數亦連兩日站上 200 日移動平均線，對此，T3Live.com 的合夥人 Scott Redler 表示，當 S&P 500 指數站上 3080 點時，將可能面臨新的下行壓力。

富國銀行策略師 Paul Christopher 表示，若要維持大盤持續上漲，則須更多領域的類股支持，他指出，若少了科技業巨擘 FAANG (Facebook、蘋果、亞馬遜、Netflix、Google) 的支持，美股將難以維持上漲趨勢。

此外，Christopher 亦擔憂，企業的基本面將無法支撐股價的漲勢，他指出，尤其是小型區域性銀行的營運具相當高的不確定性，來自企業貸款及房貸的債務違約，恐將會對這些銀行造成損失。