聯準會撒錢營造資金派對 投資級債券成熱錢追捧新寵

新冠肺炎疫情重創全球經濟，在各國持續寬鬆貨幣帶來的超低利率環境下，施羅德投資經濟團隊認為，2020 年很可能全年仍會面臨經濟衰退，而在經濟前景低迷與超低利率環境下，投信認為，高品質投資級債可望成為最受惠的資產類別。

儘管美股近期反彈力道大，但股票型基金資金仍持續流出。根據調查，經理人預估全球企業獲利將大幅衰退，因此防禦性產業、債券及現金當前最受青睞，EPFR 的統計也發現固定收益基金已經從 3、4 月的資金大幅流出，在 5 月轉為淨流入。

施羅德投信指出，高品質投資級債可望成為最受惠的資產類別，回顧 3、4 月的無差別拋售，已大幅提高企業債的價值吸引力；再者，歐美和全球央行都致力於改善流動性，擴大資產收購範圍，高品質投資級債可望受惠。

根據歷史經驗顯示，美國聯準會前六次緊急降息後，美國投資級債 3 個月平均便有 2.56% 的報酬率，拉長至一年更有平均 7.20% 的報酬率，此外，雖然高收益債未來有降評與違約風險，但由於聯準會也將購買墮落天使債券，還是看好其具吸引力的價值。

安聯美國短年期高收益債券基金經理人謝佳伶表示，在各國央行降息、避險資金大量湧入下，公債資產平均到期殖利率逐漸降低，雖能在市場波動時做為資金暫時避風港，但能提供息收報酬的能力已明顯不若以往。

謝佳伶進一步指出，在此狀況下，殖利率較高的高收益債重新受到重視，且在隨著疫情在全球多數地區逐漸趨緩時，市場的風險情緒也持續改善，對於包括高收益債在內等風險性資產的偏好也逐漸增加。

從全球資金流向觀察，可發現高收益債市至今已連續 8 周吸引資金淨流入，並在 8 周內累計金額來到近 300 億美元，顯示市場信心正逐漸隨著資金歸隊。

