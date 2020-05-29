美股漲勢猛 還有上車機會嗎？

看到近期美股表現，不少人都擔心是否已經錯失投資時機。若仔細比較，可發現儘管今年以來美國成長類股報酬率已回到正值的 3.26%，但小型類股與去年底相比，仍有近 20% 的上漲空間。對大型類股前景較保守，且擔心進一步上漲空間有限的人，可以考慮漲幅仍較落後的美國小型類股。

1. 大型類股為此輪上漲領頭羊

近三年滾動年化報酬率差距

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採標普 500 與羅素 2000 指數，資料日期: 2020/5/27。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

截至 5 月 26 日，美國大型類股近三年年化報酬率比小型類股高了 6.9%（等於近三年美國大型類股比小型類股多漲了 22%）。從上圖可看出，無論是美國大型或小型類股，沒有任何一種類股可以長期稱霸。當大型類股近三年表現遠優於小型類股時，資金往往會跟隨湧入大型類股，而被過度推升的股價就代表未來進一步上漲空間遭壓縮，大型股未來表現自然而然就開始落後於小型類股。如今，大型類股與小型類股近三年年化報酬率差距於 4 月來到 9.1% 後，5 月已開始收斂，未來小型類股有機會繼續拉近差距。

2. 大型類股領跑，小型類股跟上機率高

除了從近三年股價表現差距外，兩者股價比值變化可更清楚看出現在誰更便宜。以下圖為例，3 月美國大型類股股價除以小型類股股價比值是 2.24 倍，儘管目前比值略降至 2.15 倍，但仍高於歷史平均的 1.94 倍。假設大型類股未來半年股價小幅上漲 5%、大型 / 小型股價比回到歷史平均水準，則小型類股未來半年潛在上漲空間為 16%。

大型類股 / 小型類股股價比值變化

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採標普 500 與羅素 2000 指數，資料日期: 2020/5/27。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 下半年可望走出衰退，小型類股大有機會

經濟衰退結束後，小型類股歷史表現佳

資料來源：晨星，「鉅亨買基金」整理，採標普 500、羅素 2000 指數，資料期間：1978-2020。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。此處經濟衰退期間採美國全國經濟研究所定義。此處其他為美國經濟衰退後一年至下一輪經濟衰退前一年。

除了從漲幅落後與股價比值分析外，小型類股還有一個看好理由。從 1978 年以來，美國共經歷過 5 次經濟衰退（1980、1981、1990、2001 與 2007 年），當衰退結束到一年後，小型類股平均上漲 15.6%，優於大型類股的 5.1%。我們預期美國將於下半年走出經濟衰退，若股市表現與歷史相仿，現在正是小型類股的好買點。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

穩定選美國靈活型股票基金，積極看美國小型股票基金

較保守的人，可以較多比重配置於大型與小型類股都有買的美國靈活型股票基金；風險承受度較高者，則可提高美國小型股票基金佔比。

鉅亨精選基金

>> 路博邁投資基金 - NB 美國小型企業基金 T 累積類股 (美元)

>> 安本標準 - 北美小型公司基金 A 累積 美元

>> 摩根基金 - JPM 美國全方位股票 (美元)-A 股 (累計)

「鉅亨買基金」獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用），已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

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