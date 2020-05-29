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紐約Fed官員：聯準會擁有比負利率更強大的工具

鉅亨網編譯羅昀玫
紐約Fed官員：聯準會擁有比負利率更強大的工具 (圖片：AFP)
紐約Fed官員：聯準會擁有比負利率更強大的工具 (圖片：AFP)
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聯準會 (Fed) 承諾維持低利率的同時，華爾街交易員近期正對賭 Fed 走向負利率的可能性。週四 (28 日) 紐約 Fed 銀行總裁威廉斯 (John Williams) 表態，他並不認為美國需要負利率，因為 Fed 還有其他可刺激經濟的工具，而且效果更強大有效。

週四 (28 日) 聯準會第三把交椅、紐約 Fed 銀行總裁威廉斯 (John Williams) 表示：「我不認為負利率在我們所處的情況下是有意義的，負利率對聯準會來說並非有效，我認為還有其他工具可以更有效，更強大地刺激經濟。」

威廉斯提到，低利率、前瞻性指導和聯準會資產負債表是 Fed 可以用來幫助美國經濟恢復最大就業機會的工具。

根據美國國會預算辦公室 (CBO) 的數據，由於新冠疫情增加美國開支，並減少財政收入，美國 4 月預算赤字已躥升近 1 兆美元，美國本財政年度迄今，已飆升至 1.48 兆美元，而美國國會近期一直在討論可能釋出達 3 兆美元的額外刺激計畫。

威廉斯表示，聯準會推出的數兆美元企業貸款和流動性機制不會導致麻煩的通膨，他現在並不擔心美國債務攀升和財政赤字不斷膨脹，因為在疫情期間説明經濟更為重要。

威廉斯稱：「很明顯地，從長遠來看，我們必須確保聯邦政府的財政政策處於可持續發展的道路上。」