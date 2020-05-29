Fed官員：全球原油過剩情形恐持續至2021年

達拉斯聯邦準備銀行總裁卡普蘭 (Robert Kaplan) 週四 (28 日) 說，新冠肺炎 (COVID-19) 疫情造成全球原油過剩的情形可能會持續至 2021 年，倘若經濟復甦不如預期，這番情形恐怕會持續更久。

卡普蘭表示︰「根據經濟增長情況，我們認為可能要等到 2021 年下半年，才能解決全球這些多餘的原油庫存，且如果增長速度放緩，注情形將持續到 2022 年。」”

疫情釀成的經濟破壞、旅遊限制和失業率等，導致原油價格自年初以來暴跌 45%，低於許多頁岩油生產商的生產成本。

卡普蘭表示，美國石油和天然氣生產商已將產量大幅度削減至他所預估的產量，卡普蘭預測到 12 月的每日產量約為 1080 萬桶，較去年同期每日產量水平減少約 200 萬桶。

能源公司已平均將 2020 年的支出削減三分之一，大規模裁員遍布整個行業。全球最大的油田服務供應商之一 Halliburton Company 於本月初表示，對美國事業進行幾輪裁員之後，將再裁減 22% 的總部員工。

美國第二大石油公司雪佛龍 (Chevron) 週三向員工表示，將在未來幾個月內裁掉多達 15% 的全球員工。

卡普蘭說，要想擺脫這一困境將非常困難。他認為許多規模較小的企業以及負債累累的公司可能會無法生存。

企業在經歷大規模裁員之後，卡普蘭補充說：「要將人們帶回職場有多容易？以前這是一個挑戰，今後可能會是更大的挑戰。」

此外，卡普蘭更於週四表示，美國經濟可能已觸底，但健康的反彈取決於新冠病毒檢測的廣度，這樣人們才會安心地旅行、外出用餐和危機前的正常生活。