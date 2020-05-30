〈貴金屬盤後〉中美局勢緊張 持續提振黃金；白銀創9年來最大單月漲幅

週五 (29 日) 交易，受美中緊張局勢和全球貨幣刺激措施的提振，黃金期貨價格收高。

與此同時，白銀期貨也收高，5 月漲幅接近 24%，為 2011 年以來最大單月漲幅，係因後疫情時期，全球經濟持續重啟，讓具有工業金屬特質的白銀找到支撐力。

Aberdeen 標準投資公司 ETF 部門主管 Steven Dunn 表示，「COVID-19 與其後的經濟影響明顯衝擊了工業科技和珠寶需求，因為全球 75% 白銀需求取決於受經濟低迷暫時或永久傷害的消費者。」

「與黃金不同的是，在主要經濟體放寬與新冠病毒有關的限制後，白銀反而受到提振，因為放寬防疫限制只會助長經濟復甦的希望，有利白銀。」

7 月交割的白銀期貨價格上升 53 美分或 3%，收每盎司 18.499 美元，重登關鍵心理水準 18 美元之上。

根據道瓊市場數據，本月白銀上漲近 24%，為 2011 年 4 月以來最大單月漲幅。

GraniteShares 研究主管 Ryan Giannotto 表示，「白銀在整個 5 月幾乎不曾中斷漲勢。白銀也是波動較劇烈的金屬之一，在經過 4 月上漲 6%、5 月漲逾 20% 後，漲勢可能趨於疲憊。」

8 月交割的黃金期貨價格上漲 23.40 美元或約 1.4%，收每盎司 1751.70 美元，本月上漲 3.4%。

Giannotto 表示，「黃金 5 月是收益最穩定的月份之一，即是市場樂觀期待經濟重啟，黃金仍見漲，凸顯黃金的『全天候投資特徵』。」

「與香港自治權相關的緊張局勢顯然是黃金下一波走向的焦點，這不僅可能削弱美元，也會增加避險需求。這情況將代表黃金上漲一倍。」

中國人大週四通過可能削弱香港民主自由的《國安法》後，美國、澳洲、加拿大和英國政府週四發表聯合聲明，重申對中國實施該法深表關注。

ThinkMarkets 市場分析師 Fawad Razaqzada 表示，「中美裂痕日益加深，中國對香港實施國安法後又加深此一分裂，且進一步增強黃金避險吸引力。」

此外，Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 週五表示，他對經濟狀況不那麼緊張了，但他仍擔心新冠病毒二度爆發的潛在可能。

截至週三，Fed 資產負債表自上週的 7.04 兆美元上升至 7.1 兆美元，係因 Fed 採取行動支持金融市場度過疫情期間，其中一大筆款項來自 330 億美元的緊急貸款方案，旨在購買公司債券，讓政府和公司債券利率下降，這也助長了不孳息的黃金吸引力。

交易者也消化了新一輪美國經濟報告。在政府的疫情紓困金的幫助下，4 月個人收入上升 10.5%，但消費者支出下降。5 月芝加哥採購經理人指數從前月的 35.4 下降至 32.3。然而，密西根大學的消費者信心指數自 4 月終值 71.8 上升至 5 月初值 72.3。

其他金屬交易

7 月交割的銅期貨價格上漲 0.5%，收每磅 2.4255 美元，本月漲幅約 4%。

「銅持續在低點，但隨著工業經濟自防疫停產最低點恢復過來，銅已穩定向上。」Giannotto 說。