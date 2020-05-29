迪士尼樂園重啟正起步 分析師卻喊賣：漲太快太多 趁現在快出場

迪士尼 (DIS-US) 前一日甫宣布重啟奧蘭多主題公園，不僅當日漲幅回落，週四還收跌近 4%，甚至一位分析師調降了迪士尼股票評價。

過去四週迪士尼股價漲幅達 21.2%，帝國資本 (Imperial Capital) 分析師 David Miller 認為，「上漲得太多也太快了。」

迪士尼股價一個月來上漲 21.2%，週四收挫近 4%。

Miller 報告指出，這樣的漲勢僅單純因為對迪士尼主題公園重啟的前景期待，自 5 月中旬迪士尼宣布重啟奧蘭多主題公園外的購物中心以來，該漲勢格外強勁，儘管該購物中心本身對迪士尼的獲利來說並不重要。

週三迪士尼提交了 7 月中旬重啟奧蘭多迪士尼公園的計畫，預計最終可獲得批准，但即使如此，Miller 仍將迪士尼股票評級自「符合市場表現」降至「遜於大盤表現」，目標價也自 107 美元下修至 105 美元，約較週三收盤價下跌 14%。

他指出，相較 12 個月前華爾街對迪士尼 2020 年和 2021 年的獲利共識估計，現在已降至連一半都不到的水準，但股價卻僅較 12 個月前下跌 20 美元罷了。

直到最近，自迪士尼 1995 年收購 ABC 以來，迪士尼股價遠期本益比一直沒超過 18 倍，但近期的漲勢卻讓該股價處於 2021 年預計 EPS 的 32.4 倍、2022 年估計獲利的 20.9 倍。

Miller 指出，這兩項指標高於迪士尼同業，也高於 S&P 500，因此迪士尼股價顯然太貴了。「在最近水準上，該股基本上反映了迪士尼樂園全部入園票售罄的狀況，但這事實上在此時期不切實際，尤其是現在 COVID-19 尚未有疫苗出現。」

Miller 預期上海迪士尼樂園 (5 月 11 日已重啟) 和奧蘭多樂園將以 20% 至 30% 容納人數運作，而香港和加州的迪士尼樂園則可能一路關閉至年底。美國疾病預防控制中心 (CDC) 發布的禁航令在 7 月 24 日解除前，迪士尼的遊輪業務也無法運作。

Miller 也看到迪士尼電影業務面臨壓力。迪士尼計畫下半年全面上映新片，一旦電影院幾週後真的重啟就能立刻放映，但因為社交距離的限制，座位間隔擴大，可能會限制整體票房表現。

Miller 提到迪士尼電影的特色，因多數迪士尼電影主客群為有小孩的家庭，但這一類族群更關注健康風險，可能不願意在疫情不夠明確且尚未有疫苗的情形下進入電影院。

Miller 調降對迪士尼第三季營收和獲利的預期，營收估計自 147 億美元下調至 128 億美元，non-GAAP 獲利預期自每股獲利 30 美分下修至每股虧損 3 美分。

2019 年第三季 (中國武漢首現新冠病毒前）迪士尼 EPS 1.35 美元、營收 202 億美元。

他建議投資者趕緊獲利了結，「至少現在看起來，迪士尼是該被交易的股票，而不是該持有。」