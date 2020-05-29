美國公司債長達150日嘉年華 累計發行已突破1兆美元

自 3 月中旬以來，美國公司以石油巨頭艾克森美孚 (XOM-US) 與美國通訊商 Verizon(VZ-US) 為代表，勇闖債券市場，在聯準會政策鼓舞下，新債正以前所未有的速度湧入。

截至近日 (29 日) 為止，投資級債券今年以來發行規模已突破 1 兆美元，為歷史以來年度最快達此一里程碑，去年直到 11 月才來到這個數字。

其中石油巨頭艾克森美孚 (XOM-US) 與美國通訊商 Verizon(VZ-US) 在單日合計就發行 120 億美元的公司債，而奇異電子、通用汽車、波音 (BA-US) 也加入發債行列，而可口可樂與麥當勞也額外發債達 1000 億美元以求度過疫情衝擊。

聯準會在新冠肺炎爆發後推出一系列的貨幣政策，除了降息外，還包含了 7500 億以上的公司債購債計畫，因此，這也是它所樂見的趨勢。

大幅購債也使今年債市僅 149 天便累積 1 兆美元的創紀錄銷售，從下圖可以發現，以 149 天為基準時，以往都還不到今年的一半。

各年至 5/28 日投資級債總成交量統計 (圖: Bloomberg)

然而，以往企業發債為了加強營運或併購，今年美國企業多數發債體質是相對不健康的，由於疫情使營收出現問題，發債目的已轉變為短期資金周轉為主要目的，此舉將使這些企業出現更高的債務風險，對於聯準會而言，在疫情過後如何處理這些企業的債務也成為隱憂。

多數策略師對於下半年疫情好轉的預期下，預估企業借貸壓力有望減少，近期的債市狂熱可能將稍作放緩，其中花旗北美投資級固定收益商品首席策略師 Peter Aherne 也表示，債市短期的成交增幅可能隨著美國選舉的接近而逐漸恢復正常。

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