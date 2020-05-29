疫情抑制消費 美國4月個人消費支出大減近14% 儲蓄率高達33%

疫情迫使企業關閉並祭出裁員行動，將美國經濟置於衰退前景。美國商務部週五 (29 日) 公布最新數據顯示，4 月個人消費支出大跌 13.6%，個人儲蓄率更高達 33%，雙雙創下紀錄新高，顯示美國消費情緒依舊籠罩在疫情恐懼中。

上：美國 4 月個人所得月增 10.5%，下：美國 4 月個人消費支出月減 13.6% (圖：Zerohedge)

根據經濟分析局發布報告，個人消費支出 (PCE) 月減 13.6% 或 1.89 兆美元，美國 4 月個人所得 (PI) 月增 10.5% 或 1.97 兆美元，個人可支配所得 (DPI) 月增 12.9% 或 2.13 兆美元。

上述報告顯示，4 月個人支出下滑由商品和服務兩者驅動，導致商品消費減少原因主要跟食品、飲料支出有關，至於服務消費減少原因則和醫療保健支出、餐飲服務以及旅館支出下滑有關。

既使近月來失業人數爆增，4 月個人所得仍增長 10.5%，報告認為這主要反映美國政府在失業救濟等社會福利方面的提升。為因應疫情衝擊，聯邦政府在 4 月祭出每年 3 兆美元的社會福利計畫。

不過，出自於對疫情不確定性的擔憂，4 月個人儲蓄率依舊高達 33％，為自 1960 年代有紀錄以來最高水平，且超過金融危機期間紀錄。

牛津經濟研究院首席美國經濟學家 Gregory Daco 認為，巨大不確定性和對疫情的恐懼依舊徘徊於人心，且進一步限制民眾出門購物的慾望。

Swan Global Investments 投資組合經理 Marc Odo 表示，在危機或經濟衰退期間，個人對支出和儲蓄抱持保守態度完全合理。

然而，他認為矛盾的地方在於當儲蓄越多，人們花的錢就越少，花的錢越少，衰退情況就越糟，經濟衰退情況越糟，儲蓄就會更多，久之將形成一個負回饋循環。