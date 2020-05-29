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和推特劃清界線 祖克伯：臉書不是真相仲裁者

鉅亨網編譯余曉惠
和推特劃清界線 祖克伯：臉書不是真相仲裁者。(圖:AFP)
和推特劃清界線 祖克伯：臉書不是真相仲裁者。(圖:AFP)
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臉書 (FB-US) 行長祖克伯力圖與美國總統川普和推特 (TWTR-US) 的爭端劃清界線，對於推特對川普推文貼上警示標籤，祖克伯表示臉書政策和推特不同，並表示，臉書不該充當真相仲裁者。

針對推特對川普有關郵寄投票的兩則推文進行事實查核的作法，祖克伯週三接受福斯新聞網訪問時說：「在這個問題上，我認為我們的政策不同於推特。」

他說：「我只是覺得，臉書不該是所有網路言論的仲裁者。民營企業不應該如此，尤其是經營平台的業者，不應該以這個角色自居。」

祖克伯說，儘管臉書和推特都會把違反服務條款的內容下架，但臉書的政策「和其他科技公司有所區別，對言論自由和觀點表達有更強的保護。」

祖克伯發言的時間點，正逢川普揚言簽署行政命令監管社群媒體。川普週四簽署這個行政命令，並指示司法部長尋求立法，限縮社交平台的免責權力。

臉書雖然也對誤導性內容貼上標籤，但並不檢視政治人物所發的文章，美國一些國會議員和民主黨總統參選人拜登 (Joe Biden) 曾抨擊，臉書此舉形同助長謊言在網路上流傳。

另一個和推特不同之處在於，臉書把事實查核工作外包給媒體合作夥伴，並強調本身沒有任何立場。

對於川普週二有關「郵寄投票是詐欺」的說法，祖克伯表示，這並未觸及臉書認定「違反選民壓制規則」的門檻。

川普是在臉書上開銷最高的眾多政治人物用戶之一，儘管競選廣告只占臉書營收的一小部分。

臉書正積極掃蕩平台上的假消息，承諾把所有和新冠肺炎相關、可能危害人體健康的誤導性文章下架，並曾在 3 月移除巴西總統波索納洛 (Jair Bolsonaro) 和支持者近距離接觸的影片，理由是內容散布有關肺炎的錯誤資訊。

臉書也明文禁止有關投票和選民登記的錯誤資訊，無論發文者是誰都會一律下架。

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