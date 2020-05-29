2019類比IC市佔回顧 德州儀器穩坐龍頭

根據 IC insights 報告指出，2019 年全年類比 IC 市場規模為 552 億美元，前 10 大市佔企業便佔據了 62%，較前年成長 2%，德州儀器 (TXN-US) 穩坐第一名，類比 IC 產值幾乎為亞德諾半導體 (Analog Devices) 的兩倍，穩坐市場龍頭。

相較於 2018 年，2019 年整體類比 IC 產值呈現下滑，下滑近 6 億美元，然而由企業市佔分布可以發現，然而德州儀器產值依舊維持高檔，與第 10 名的瑞薩電子 (Renesas) 產值相差近 12 倍，市佔率高達 19%。

2019 年全球類比 IC 市站前 10 大排名 (圖: IC insights)

對於德州儀器而言，類比 IC 佔其 IC 產品銷售達 8 成，佔總半導體營收達 75%；此外，類比 IC 內以市場別分來看，近 4 成為工業應用、2 成為消費電子應用，而 2 成為車用，對此，德儀表示，這三部分為高利潤且高成長潛力的三大族群。

而位居第 2 的亞德諾半導體 (ADI) 去年類比 IC 銷售則下降了 6%，在 2017 年併購 Linear Technology 後提升了公司產品組合，新增了雲端計算的銷售，以類比 IC 市場別來看，其 5 成於工業、2 成於雲端通信、車用為 16%，以及 13% 的消費電子。

前 10 大中的歐洲三大 IC 供應商英飛凌 (Infineon)、義法半導體 (ST)，與恩智浦半導體 (NXP) 相較於前年，2019 年三間總和市佔成長了 2%，達 18%。

其中英飛凌今年主要銷售市場為車用 IC (44%) 與電源 IC (30%)，而義法半導體則聚焦於馬達驅動 IC 與自動化等運動控制相關類比 IC。

而前 5 大中思佳訊 (Skyworks)(SWKS-US) 近年成長快速，2018 年市佔快速成長一度超越義法半導體，然而，由於中國為思佳訊第二大出貨國，且客戶多為當地手機、通信和電腦設備的製造商，受美中貿易佔影響，2019 年銷售下滑 13%，相較於前段班思佳訊衰退最為明顯。