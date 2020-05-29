〈財報〉疫情導致清潔支出大增 好市多獲利下滑盤後股價挫跌

美式大賣場好市多 (COST-US) 週四 (28 日) 公布會計年度第 3 季財報，這段期間曾因新冠肺炎疫情消費者爆買民生必需品，但疫情也推升員工工資並衍生額外的防疫清潔費用，導致獲利減少，盤後股價下挫 1.75%。

好市多盤後股價下跌 1.75% 至每股 303.9 美元。稍早收盤報 309.56 美元，上漲 1.16%。好市多股價今年來截至 28 日止上漲逾 3%，過去一年大漲 26%。

好市多股價走勢圖 (來源: investing.com)

Q3(5 月 10 日止) 財報關鍵數字

EPS 為 1.89 美元 vs. 1.96 美元 (FactSet 預期)，去年同期 2.05 美元

獲利 8.38 億美元，去年同期 9.06 億美元

淨營收年增 7.3% 至 364.5 億美元 vs. 370 億美元美元 (FactSet 預期)

同店銷售年增 4.8% vs. +5.6% (Refinitiv 預期)

網路銷售年增 65%

好市多表示，Q3 淨利下滑，主要是因為疫情爆發後，員工工資調漲且清潔費用增加，衍生 2.83 億美元的稅前費用，相當於每股 0.47 美元。

在防疫工作上，好市多已經限制入店人數、暫停或限縮珠寶和光學部門的服務、撤除餐飲區座位，並在本月初公告所有顧客必須戴上口罩或以布料遮蓋口鼻。

另一個導致獲利下滑的因素，和美國各地要求民眾居家避疫的封鎖措施有關。美國民眾在疫情期間大買食品，減少行李箱或珠寶等非必要消費，這帶動網路銷售較去年同期大幅成長 65%，但電商業務往往衍生額外的供應鏈費用。

好市多從會員費獲取的總營收增加，從去年同期的 347.4 億美元攀升到 372.7 億美元，優於華爾街預估的 371.3 億美元。

不過受到疫情影響，分析師難以預測公司表現。

好市多本月初曾表示，儘管 4 月電商銷售激增近 86%，仍無法彌補防疫封鎖措施導致店內人潮減少的影響，4 月整體銷售下滑 1.8%。

此外，整個 4 月受到持續封鎖措施影響，好市多的旅遊業務、餐飲部消費和光學部門業績也受到衝擊。4 月美國的同店銷售下滑 3.3%，整體同店銷售減少 4.7%。

反映疫情爆發初期情況的 3 月銷售增加 12%，網路銷售跳增 48%。美國民眾在 3 月湧入大賣場搶購清潔用品和生鮮雜貨，掀起恐慌性購買的囤貨潮。

好市多目前在全球擁有 787 間門市，美國占 547 間，加拿大次之為 100 間，台灣則有 13 間。好市多也在多個市場經營電商網站，包含台灣、南韓、日本、澳洲、英國、墨西哥和美加。