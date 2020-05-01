〈財報〉投資人坐穩了！亞馬遜Q1營收優、獲利慘 盤後大跌逾5%

亞馬遜 (AMZN-US) 週四 (30 日) 盤後公布 2020 會計年度第一季財報，因疫情提振其電商業務和雲端服務需求，亞馬遜在美股中逆勢上行，股價一路刷新飆漲，然而 Q1 營收雖超乎市場預期，但獲利慘淡，遠低於華爾街共識，拖累盤後股價大跌逾 5%。

亞馬遜股價於週四 (30 日) 上漲 4.27%，以每股 2474 美元作收，財報公布後，盤後大跌 4.97%，達每股 2351.01 美元。

亞馬遜股價 (圖片: GOOGLE)

除慘澹的獲利外，亞馬遜 Q1 財報中最令投資人震撼的消息，是該公司計畫將第二季度全部獲利，用在新冠肺炎 (COVID-19) 疫情上，估計總額 40 億美元，包括擴大員工的 Covid-19 檢驗測試，並強化其物流運送網路，好達成準時交貨的目標。

亞馬遜 Q1 財報關鍵數據

營收報 754.5 億美元，年增 26%，優於市場預期 736.1 億美元

稀釋後 EPS 報 5.01 美元，低於市場預期 6.25 美元

營業利益報 39.8 億美元，年減 10%，遜於去年同期 44 億美元

淨利報 25 億美元，年減 29%，遠低於市場平均預期的 32.6 億美元

營運現金流報 297 億美元，年增 16%

營收以業務別拆分：

AWS 報 102.2 億美元，年增 33%，低於市場平均預期的 103.3 億美元

北美銷售額 461 億美元，年增 29%

國際銷售額 191 億美元，年增 18%

訂閱服務 55.6 億美元，年增 28%

其他部門 (含廣告業務)39.1 億美元，年增 44%

全球運輸成本 109 億美元，年增 49%

公司財測與展望：

亞馬遜執行長貝佐斯 (Jeff Bezos) 表示：「從線上購物、AWS、Prime Video 和 Fire TV，當前疫情危機，證明亞馬遜業務擁有前所未見的適應性和持久性，但這也是我們有史以來最艱難的時期。」

貝佐斯在財報聲明中指出，疫情讓他們警醒員工健康安全，以及他們為消費者提供的服務的重要性，因此他們希望將更多資金用在防疫工作上，。

他表示，公司預計能在第二季度獲利 40 億美元，而這筆利潤將全數用在新冠肺炎的防疫措施中，貝佐斯說道：「如果您是亞馬遜的股東，您可能會想坐下來，因為我們的想法並不小」

「目前全球還存在許多不確定因素，我們能做的最佳投資，就是確保公司數十萬員工的安全和福祉」，貝佐斯補充道。

亞馬遜財務長 Brian Olsavsky 表示，他預計公司將在 2020 全年將花費 10 億美元在 Covid-19 測試上。

亞馬遜營收與獲利 (圖片: CNBC)

本季度亞馬遜雲端 AWS 營收突破 100 億美元，受惠於遠端工作需求大增，許多企業依靠亞馬遜的雲端平台進行商業活動

AWS 佔 Q1 亞馬遜總營收 13.5%，處於歷史較高水平；北美業務佔 61%，國際則佔 26%。

Brian Olsavsky 指出，亞馬遜 Q1 日常雜貨銷售大幅增長，實體店銷售亦在三月份出現強勁的年增 8%，此前本季度平均年增 1%。

Olsavsky 表示，儘管廣告收入在三月份有所回落，但亞馬遜的廣告增長率與上一季度基本持平。他強調公司降幅不像其他科技巨頭報告的大。

過去幾天，Google、臉書和推特都報告其在三月份廣告業務的下滑，儘管 Google 和臉書表示已經見到復甦的跡象。

2020 Q2 財測關鍵數據: