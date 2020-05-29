官員最愛儲蓄險7月絕跡 搶購前釐清三大錯誤觀念

保險新制將於 7 月上路，連前金管會主委顧立雄、內政部長徐國勇都愛買的儲蓄險可能面臨絕跡，許多民眾關切是否要在倒數一個月跟風搶一波，錠嵂保經表示，保戶對儲蓄險常見「儲蓄險解約不會虧損」等三大錯誤觀念，保戶投保前須搞清楚儲蓄險，並衡量自身金流狀況，再判斷是否投保。

國人習慣投保儲蓄險當做平民理財，就連在其任內出手嚴管保險的顧立雄夫婦也有 9 張儲蓄險保單，閣員中，內政部長徐國勇夫婦擁有 40 張保單，排名第一，還有許多官員都愛儲蓄險，但是，自 2020 年 7 月起將調降保單責任準備金利率，3 年期以下新台幣與歐元保單利率下看到零，熱門的儲蓄險保單可能將正式絕跡於市場，就算市場仍找得到，保費也比現在貴上 5-30%。

利率調降保險公司預留費用負擔加重＝保費上漲

錠嵂保經南二營業處區經理李育帆表示，責任準備金利率調降會對保單與保費產生如此大的影響，在於這筆錢這是保險公司預先提存、未來準備支付保戶保險金的費用，利率調降導致保險公司要提存的錢變多，因此，保險公司通常會透過調漲保費的方式來降低提存的壓力，反向來看，若責任準備金利率調高時，保費通常就會降低。

基本上，有保單價值準備金的商品，保險公司就要提存責任準備金。因此有保單價值準備金的終身型險種及長年期主附約保單，例如終身壽險、終身健康險、儲蓄險、長年期定期壽險、長年期定期健康險等，都在此次保費上漲首當其衝。

根據錠嵂保經內部調查，發現保戶在購買儲蓄險時，最常詢問的問題是「繳不出保費怎麼辦」、「要用錢可提前領回嗎？」、「何時解約最划算」；而「儲蓄險解約不會虧損」、「宣告利率＝預定利率」、「可以每年領利息」則是常有的三個儲蓄險的錯誤觀念。

對此，李育帆認為，保戶最好在簽訂保單前應先衡量自身金流狀況，評估年收入、變現能力、存款、生活開銷、緊急預備金等，免得遇到臨時意外狀況，無法負擔保費時而產生不必要的虧損。

至於保戶關心的解約與請領問題，李育帆強調，儲蓄險唯有在滿期後解約，才能完整拿回所繳保費，若在滿期前解約或提領，將會造成保費的損失。至於將宣告利率視為預定利率，前者是保險公司運用利變型儲蓄險保費進行投資的報酬率，後都則是計算保費的依據，這兩者並不相同，且都不等於保單的報酬率，會混淆大多來自於業務人員並無誠實告知或說明不清所導致。

在停售與保費調漲心態下，7 月以前，難免會出現一波儲蓄險的搶購潮，民眾該不該出手跟風投保，錠嵂保經建議，民眾不需要跟著搶購，應採取「停、看、聽」來檢視資金與生活規畫，評估是否真有需求。「停」是指應思考停售搶購是常態，冷靜思考自己是否真有需求；「看」則是拿出自己或家人的保單，先請保險服務人員先檢視，確認是否有投保補齊缺口的必要性。「聽」的部分，若真有投保需求，也該深入了解保障內容資訊，找出最適合自己的保單。

錠嵂保經強調，每個人儲蓄的初衷與結果都不盡相同，在挑選儲蓄險仍要依自身的需求出發點，另外建議選一位優質且專業的業務，比起選擇保單來得重要，一個好的業務會帶給客戶適合的規劃，也會用專業捍衛客戶應有的權益。