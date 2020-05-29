【鍾國忠專欄】從上櫃市場見2009年以來新大量 看未來趨勢

(一) 上櫃出現 2009 年以來的新大量

台股上市 5 月份盤整居多，成交量也較 4 月出現略為降溫的現象，4 月時還曾出現二天逾 2000 億元大量，也有不少交易日成交量接近此水準，看起來疫情降溫、Q1 財報公布、香港國安法等因素，讓上市多空力道相抵銷，然而上櫃市場有不同表現，除上市指數較強續創反彈新高，成交量上也可能出現 2009 年以來單月最大量 (上次發生在 2017 年 11 月 10163 億元，過往最大量 2007 年 15429 億元)，說明了新經濟正在誕生。

為何將這現象說明了新經濟的誕生，因為今年出現疫情如此現象跟過往股市走勢有很大的不同。讀者可先回想，過往疫情發生時，生技醫療類股與電子科技類股二大類股是互相抵觸，即過往有發生疫情時，由於預期影響將減少消費，所以電子產品銷售額可能就會出現衰退，但這波疫情發生過程當中，二者卻是共生，主要是拜網路與通訊發達所致，疫情的發生，本來生技醫療類股就較會漲，但因居家醫療或居家辦公時，卻帶動電子居家等相關產品、網購或者相關的 IC 設計業績成長，可見到本波台股股王不漲，但股后等其他高價股仍大漲，由於上櫃市場本來就是新科技與生技醫療等類股較有發揮空間的方，加上本波外資因疫情怯步，但上櫃卻是本土或中實戶偏好市場，這也是上櫃市場可以再現破兆元新大量情形的原因。

(二) 潛在看好的產業