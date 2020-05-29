【鍾國忠專欄】從上櫃市場見2009年以來新大量 看未來趨勢
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(一) 上櫃出現 2009 年以來的新大量
台股上市 5 月份盤整居多，成交量也較 4 月出現略為降溫的現象，4 月時還曾出現二天逾 2000 億元大量，也有不少交易日成交量接近此水準，看起來疫情降溫、Q1 財報公布、香港國安法等因素，讓上市多空力道相抵銷，然而上櫃市場有不同表現，除上市指數較強續創反彈新高，成交量上也可能出現 2009 年以來單月最大量 (上次發生在 2017 年 11 月 10163 億元，過往最大量 2007 年 15429 億元)，說明了新經濟正在誕生。
為何將這現象說明了新經濟的誕生，因為今年出現疫情如此現象跟過往股市走勢有很大的不同。讀者可先回想，過往疫情發生時，生技醫療類股與電子科技類股二大類股是互相抵觸，即過往有發生疫情時，由於預期影響將減少消費，所以電子產品銷售額可能就會出現衰退，但這波疫情發生過程當中，二者卻是共生，主要是拜網路與通訊發達所致，疫情的發生，本來生技醫療類股就較會漲，但因居家醫療或居家辦公時，卻帶動電子居家等相關產品、網購或者相關的 IC 設計業績成長，可見到本波台股股王不漲，但股后等其他高價股仍大漲，由於上櫃市場本來就是新科技與生技醫療等類股較有發揮空間的方，加上本波外資因疫情怯步，但上櫃卻是本土或中實戶偏好市場，這也是上櫃市場可以再現破兆元新大量情形的原因。
(二) 潛在看好的產業
- 生技醫療：儘管新冠肺炎疫情的發生迄今，已有疫情降溫的跡象，但尚未完全解除疫情風暴，目前歐美的人士仍有確診人數與死亡人數增加，由於還是進行式，加上少子化，且老人化的跡象走揚，因此未來生技醫療仍會是一個重要產業類股。
- 居家辦公 (或遠距教學)：疫情發生後，有不少企業進行居家辦公，對於企業而言，人力成本與辦公室的租金本來就是壓力，加上疫情尚不知何時全面控制，未來或有可能減少員工到辦公室的趨勢，要達此情形，伺服器需求將會提升。另外，也有可能衍生出自動化產業發展。
- 線上遊戲 (或網購)：宅在家就會找事來做，但不可能一直做家事或者無聊的事，因此線上遊戲娛樂或者網購消費就有可能是其中的方向，尤其在疫情未發生前，本來就是在成長趨勢上，疫情發生更加快此現象！