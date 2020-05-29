日本九州第二大城疫情復燃！ 醫院出現群聚感染

日本工業大城北九州市的市長在週五 (29 日) 表示，由於當地的新冠肺炎 (COVID-19) 確診案例迅速增加，認為目前「正處於第二波的疫情當中」。

日本北九州市位在日本九州的北端，是九州當地的第二大城，人口規模僅次於鄰近的福岡市。

由於該市在截至 28 日為止的 6 天時間，連續出現肺炎確診，累計達 43 例。當局表示在市內 2 家醫院發生了群聚感染，且在 43 例當中，有 21 例的感染途徑不明。

受此影響，北九州市也在 29 日上午召開了緊急對策會議，商討今後的因應之道。

市長北橋健治在當天的會議中說道：「若要以一句話來形容目前狀況，認為現在正處於第二波的疫情當中。」

此外，北橋市長也表示，為因應群聚感染等所造成的確診案例激增，會對患者的活動紀錄、密切接觸者，以及相關設施等進行徹底調查。也懇求密切接觸者要進行 PCR 檢測，要盡全力來防堵疫情擴散。

北九州市在截至 5 月 22 日止，已連續 23 天沒有發生肺炎確診。但是自 23 日起就連續每天出現肺炎確診，23、24 日各出現 3 例，25 日 6 例，26 日 2 例，27 日 8 例，28 日更增加 21 例。在 6 天時間共累計 43 例，而其中的 21 例感染途徑不明。

北九州市位處福岡縣轄內，縣長小川洋就呼籲縣民們，若要進到北九州市必須慎重考慮。

日本經濟再生大臣西村康稔也在 29 日的記者會上表示，政府已指派厚生勞動省的群聚感染對策小組到當地進行調查。

日本官房長官菅義偉則認為，在目前還沒有立即宣布北九州市再度進入緊急狀態的必要性，也不認為當地發生了第二波疫情。他提到在 29 日下午的專家會議上，除了就第二波疫情的準備對策進行商討，在包含北九州市在內的各地疫情方面，也將進行意見交換。