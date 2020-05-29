南韓肺炎疫情攀升 多處發生群聚感染

南韓新冠肺炎 (COVID-19) 疫情出現再度升溫跡象，自 5 月 27 日起的 3 天時間，共累計 177 例確診。

根據《韓聯社》週五 (29 日) 報導，南韓中央防疫對策本部在當天上午公布最新疫情，截至 5 月 29 日凌晨 12 點止，該國在一天內新增 58 例確診。累計確診達到 11402 例，死亡累計 269 例。

自 22 日起，南韓連續三天的新增確診超過 20 例。25 日起降到 20 例以下，27 日新增 40 例，28 日攀升至 79 例，29 日再增 58 例。

南韓當局在日前宣布，防疫措施已從先前的「嚴守社交距離」，轉為「生活防疫階段」。而其中的條件之一，就是單日新增確診必須要低於 50 例，但是以目前情況來看，已連續 2 天沒有達標。

令人擔心的是，在首爾及近郊的京畿道富川市、高陽市、廣州市等地，陸續在電商的物流中心，以及壽險公司的電話行銷中心發生群聚感染。

截至 28 日凌晨 12 點，與富川市物流中心有關的累計確診達到 69 例，也在一天內擴大到了首爾、仁川，以及京畿道。自 23 日發現首例感染後，在 5 天時間超過了 90 人。

另外在首爾的壽險公司的電話行銷中心，也在 26 日發現首例確診後，又於 28 日新增 7 例確診。