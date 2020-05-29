歐元區通膨率趨於零 5月CPI年增0.1%創四年新低

歐盟統計局 (Eurostat) 週五 (29 日) 公布 5 月消費者物價指數 (CPI) 年增率降至 0.1%，創下 4 年新低，區域通膨水平再遠離歐洲央行 (ECB) 設立的 2% 目標，為央行擴大貨幣刺激再添可能。

歐元區 5 月 CPI 年增率僅 0.1%，遠低於央行設定的 2% 目標 (圖：Bloomberg)

另外，扣除能源、未加工食品項目的核心 CPI 則維持 1.1% 不變。

歐盟統計局指出，5 月份 CPI 構成項目中，食物、酒精及煙草類的價格增幅最大，年增率達 3.3%，其次為服務消費的年增率 1.3%，非能源工業產品價格年增率為 0.2%，能源價格跌幅則擴大至十年最高水平來到 - 12%。

(圖：歐盟統計局)

消息發布後，歐元匯率微幅上漲，截至台北時間週五下午 5 時許，歐元兌美元上漲 0.47%，至 1.1128。

歐元兌美元匯率日 K 線圖 (圖：Investing.com)

彭博社調查顯示，經濟學家認為由於物價漲幅幾乎為零，加上經濟陷入嚴重衰退，預計央行下週將加大緊急資產購買力道，以此刺激經濟，多數經濟學家預計央行的資產購買額將達到 5000 億歐元，使今年的購買目標達到 1.6 兆歐元。

歐洲央行總裁拉加德 (Christine Lagarde) 週三 (27 日) 示警今年歐元區經濟萎縮情況恐符合央行最悲觀預期，由於難以克服疫情危機，她再度擴大今年歐元區經濟衰退幅度至 8-12%，先前預期則為 5-12%。

歐洲央行理事會成員、義大利央行總裁 Ignazio Visco 警告，決策者必須採取行動來應對經濟活動停擺所致的通縮風險，他認為通縮的壓力可能長期強勁，這對疫情期間已累計大量債務的經濟體來說可謂重大威脅。

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