〈神基股東會〉Q2營收估季增2-3成 下半年先蹲後跳

強固型電腦大廠神基 (3005-TW) 今 (29) 日召開股東會，董事長黃明漢指出，第二季強固型電腦出貨正常，綜合機構件則受惠筆電需求表現不錯，第三季展望保守，但第四季可望回溫，估下半年將「先蹲後跳」，法人預估，神基第二季營收可望季增 2-3 成。

黃明漢表示，歐美國家 4、5 月開始陸續封城，但訂單都是先前排好的，強固型電腦期間還是正常出貨，第三季能見度則較不明朗，除因客戶停工，美國國防標案也受政府紓困優先而遞延。

神基第二季綜合機構件需求暢旺，但第三季受歐美防疫封城影響，黃明漢分析，歐美近期逐步解封復工，但產業鏈完全恢復需要 1-1.5 個月時間，最快 7 月、最晚可能會到 8 月。

不過，黃明漢認為，第三季渡過復工期後，第四季狀況可望好轉，強固型電腦、綜合機構件需求都可望回溫，且目前客戶對第四季看法比較樂觀，預期下半年營運走勢「先蹲後跳」。

黃明漢更引用 Google 搜尋熱門關鍵字「疫情結束後最想買的東西」結果，第一是自行車、第二就是汽車，看好疫情後大家不想再擠大眾運輸系統，可望帶動汽車市場回溫。

神基今日股東會除了承認去年財報外，也通過每股配息 2.79 元，不過神基已於 3 月 27 日除息，現金股利已在 4 月 24 日發放。