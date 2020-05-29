〈台塑化股東會〉市場庫存高 陳寶郎估今年油價將緩步上漲

台塑化 (6505-TW) 董事長陳寶郎向來對油價都有精準看法，今日指出，雖有各國逐步解封、產油國減產效益顯現兩大利多推升，但原油庫存仍高，今年油價預期緩步上漲；油品市場庫存同樣處高檔，煉越多、虧越多，台塑化也減產因應，下半年油品價差將逐步增加，但真正好轉要等明年。

受肺炎疫情影響，市場原油需求大減，衝擊油價表現。陳寶郎指出，以杜拜原油為例，今年 1 月 6 日最高點來到每桶 69.6 美元，最低為 4 月 21 日的 13.5 美元，5 月起產油國相繼減產，油價已逐步回升，5 月 1 日杜拜原油墊高至 20.7 美元，今日已爬升至 33.21 美元，但仍不及 1 月高點的一半。

陳寶郎認為，隨著國際肺炎疫情逐漸緩和，展開解封措施，促進消費與商業行為，需求將隨之增加，加上產油國減產效益逐步顯現，兩大原因推升下，今年油價將緩步上漲，但由於國際原油庫存量仍高，油價爬升速度不會太快，估今年底油價約在 40 美元上下。

從油品市場來看，陳寶郎指出，油品市場目前庫存達 33 億桶，只差 7000 萬桶就達滿水位，庫存水位很高，汽油、柴油價格甚至比原油便宜，造成煉油事業煉越多、虧越多，台塑化煉油廠全產能可達 54 萬桶，6 月也因此減產至 40 萬桶。

陳寶郎認為，下半年各國逐步解封，需求慢慢回升，油品價差就會隨之增加，不過，受庫存仍高壓抑，油品價差雖可望好轉，但不會大幅改善，真正好轉要等明年。