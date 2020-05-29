〈台塑化股東會〉董座陳寶郎：今年營運前景很不樂觀

台塑四寶股東會今 (29) 日由台塑化 (6505-TW) 率先登場，董事長陳寶郎表示，今年營運前景很不樂觀，全球景氣回溫時間點，得觀察各國解封情況、疫苗研發情形；美國路州投資案已在進行工程招標，當地政府停工要求，將使投產時間稍微延誤，目前仍朝 2023 至 2024 年陸續投產目標邁進。

陳寶郎指出，美中雙方持續交鋒，加上新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，對原油需求大幅減少，今年營運前景「很不樂觀」，而全球景氣何時回溫，得觀察全球各國解封狀況與疫苗研發情形。

雖然大環境不樂觀，但陳寶郎表示，公司還是有不少好消息，包括與日本出光公司合資的年產能 4.38 萬噸 HHCR(氫化石油樹脂) 案去年完工，與日本日機裝合資成立的福機裝，結合深紫外線晶片技術研發各類生活除菌產品，目前已量產銷售。

另一方面，台塑化今年 4 月也與統一精工速邁樂加油站合作，取得速邁樂全台 81 個加油站據點加盟，使台塑化在全台加油站據點增加至 600 個，市占率也由原先的 2 成左右，提高至 23%。

海外轉投資事業方面，美國路州投資案今年 1 月正式取得環評許可，前期規劃都已完成。陳寶郎表示，理論上現在就可動工，但路州屬於肺炎疫情重災區，當地政府下令停工，招標工作雖持續進行，政府停工要求仍將多多少少影響動工時程，原定 2023 至 2024 年陸續投產，目前也是朝此目標邁進。