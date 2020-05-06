〈台塑四寶業績發表〉雙利空夾擊 四寶4月營收755.5億元年減4成 連三個月跌破千億元

台塑四寶今 (6) 日公告 4 月合併營收約 755.49 億元，月減 19％，年減 4 成，由於營運持續仍持續受到新冠肺炎疫情影響，加上油價崩跌，拖累各項產品售價走弱，已為連續 3 個月營收未能站穩千億元之上，其中，台塑化在油價崩跌下首當其衝，衰退幅度較大，營收年減 57%。

台塑 (1301-TW)

台塑 4 月營收 147.52 億元，月減 4.2%，年減 23.2%；前 4 月營收 567.71 億元，年減 21.39%。

台塑表示，4 月受到因新冠肺炎疫情影響，加上原油價格崩跌，拖累石化原料乙、丙烯及其下游衍生物產品售價，各產品價格都較 3 月走跌，使銷售價差減少 16.4 億元；而隨著中國疫情趨緩，下游加工客戶陸續復工，內需市場回溫，尤其口罩、防護衣等防疫相關產品纖維料，及包裝材薄膜料需求大增，因銷售量差增加 9.9 億元。

南亞 (1303-TW)

南亞 4 月營收 204.11 億元，月減 12.19%，年減 18.6%；前 4 月累計營收 859.69 億元，年減 10.44%。

南亞表示，受到新冠肺炎疫情擴散，影響全球商品的生產與銷售，加上 4 月原油價格持續下滑，影響各項產品售價，其中，銷售價差減少 14.2 億元，銷售量差減少 14.1 億元，又以聚酯產品營收減少最多、達 13.7 億元，電子材料、化工產品也較上月減少逾 5 億元。

台化 (1326-TW)

台化 4 月營收 181.34 億元，月減 12.7%，年減 37.34%；前 4 個月累計營收 825.78 億元，年減 31.4%。

台化表示，4 月受疫情及原油價格低迷不振影響，西德州原油跌幅逾 45%、輕油跌 32.5%，石化產品也走跌，台化產品苯跌 32% 最多，其餘跌幅均逾 1 成，導致銷售價差減少 24.6 億元；銷售量方面，雖然下游福懋、越南台灣興業銷售量萎縮，但台化本身與寧波廠表現均優於上月。

台塑化 (6505-TW)

台塑化 4 月營收 221.53 億元，月減 34.3%，年減 57.83%；前 4 月累計營收 1596.84 億元，年減 27.96%。

台塑化表示，4 月煉油廠一系列單元實施定檢並且延後開車，加上 4 月杜拜原油平均價較 3 月每桶下跌 13.3 美元 / 桶，及外銷產品價差走弱，使煉油事業營收月減 39.6%。烯烴事業 4 月產能利用率約 97%，較 3 月 95% 成長，但工作天數少 1 天，加上市場供給過剩，價格走弱，營收月減 31.4%。