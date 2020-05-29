〈陸股盤後〉5月收官戰 A股三指數同收高

周五 (29 日)A 股在 5 月份的最後一個交易日擺脫本周以來偏弱的走勢，A 股三大指數均開低走高，終場幾乎收在今日最高點。近期表現疲弱的電子類股帶頭上漲，成為市場人氣指標，而創業板指也成功重回月線之上。但成交量能仍只有 5000 億人民幣的水準，市場似乎在等待晚間川普針對中國召開的記者會。

盤面上，半導體、白酒、生技、網紅經濟等類股走勢較強，至於前一個交易日撐盤的金融類股則是出現回檔，保險、證券、銀行、煤炭、高速公路等類股逆勢走低。

資料來源: 東方財富網, 創業板指日線走勢

截至收盤，上證綜指收盤上漲 0.22%，報 2852.35 點；深證成指上漲 0.87%，報 10746.08 點；創業板指上漲 1.54%，報 2086.67 點。週五 (29 日) 滬深兩市成交金額達人民幣 5723 億元，與前一個交易日相當。

整個 5 月份上證綜指累計下跌 0.27%，深證成指則上漲 0.23%，創業板指上漲 0.83%。

北向資金進出方面，今 (29) 日北向資金共買超人民幣 51.07 億元，其中，滬股通買超人民幣 10.81 億元，深股通買超人民幣 40.26 億元。外資對 A 股已連五買，本周合計買超 152 億人民幣。

產業消息

金融類股在前一個交易日國家隊護盤後，今日全數走弱，成為拖累上證漲幅最大因素，工商銀行下滑 1%、農業銀行下滑 0.9%、中國人壽下挫 2%、平安保險下跌 1.1%、華泰證券下滑 1.2%、中信證券下滑 0.9%。

海南自貿區話題重啟，海南概念股應聲大漲，海南礦業、神農科技、中潛股份、海德股份、旋極信息等紛紛漲停，國旅大漲 6.6%、海汽集團勁揚 5.7%。

法人觀點

股市中一直有「五窮六絕」的說法，以 A 股三大指數 5 月份整體表現而言呈現兩好一壞，表現不差。至於 6 月走勢，根據統計顯示，上證 6 月似乎沒有明顯的漲跌傾向，在過去的 29 年間，6 月上漲和下跌的年份基本相當，有 15 年收紅，14 年走跌。

中國平安證券表示，短期 A 股市場將繼續保持在區間震盪，美中之間的發展是 A 股出現趨勢性走勢的重要因素。好消息是外資持續流進 A 股市場的腳步並未因美中關係緊俏而改變，這有利 A 股底部形成強力的支撐。

中信建投則指出，在美中局勢未明朗之前建議投資人要保持謹慎，若 A 股出現較大幅度回檔可留意中國政府工作報告中再度提到的「兩新一重」：新基建 (5G、數據中心等)、新型城鎮化 (棚改)、重大工程建設 (水利等) 的投資機會，同時國產替代、基本面好轉的科技股也多加關注。

