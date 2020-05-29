疫情緩 熱錢多 中國土地拍賣市場熱

在中國新冠肺炎疫情漸漸趨緩後，4 月份中國不少大城市出現開發商積極搶地，而進入到 5 月份土地市場仍保持 4 月份的熱度，重點城市土地週溢價率創今年新高，其中以長三角區域土地市場拍賣情況最佳。

據克而瑞研究統計，5 月 11 至 5 月 17 日，中國重點城市土地週溢價率已經升至 26%，創下今年以來的新高，較 4 月第一周溢價率 12% 成長逾一倍。其中，一、二線城市溢價率均高達 27%，三、四線城市則以 24% 的幅度緊跟在後。

另外，5 月 11 至 5 月 17 日溢價率超過 30% 的土地成交數量高達 36 筆，週增率 33%，也突破今年以來的新高。以城市來看，合肥、寧波、紹興等區域溢價率達 30% 以上的土地均為 4 筆，反映出長三角地區土地市場高人氣。

(圖片: AFP)

克而瑞研究中心統計，就高人氣土地 (溢價率超過 30%、最高限價、成交總價在人民幣 10 億元以上三個條件符合其一的土地) 競價的開發商來看，金地取得的土地最多，高達 10 筆，其次是恆大的 9 筆，萬科、新城、旭輝、建發、中海、中南、首開、龍湖、融創等開發商成交土地筆數均超過或等於 5 筆。

上述開發商買地的重點區域仍集中在長三角、京津和粵港澳三大區域。以北京為例，今年已拍賣住宅土地達 33 筆，金額突破千億人民幣。北京只用不到半年的時間，土地拍賣所得已經超過去年全年 (人民幣 1672 億元) 的六成。

業內人士認為，在信貸政策相對寬鬆及好的土地持續釋出之下，目前土地市場熱度短期內仍將延續，中長期來看，杭州、寧波等城市土地拍賣市況最值得關注。