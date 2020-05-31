〈分析〉美公司債規模攀至1兆美元 降評潮卻正在路上

為了因應新冠肺炎 (COVID-19) 疫情造成的衝擊，美國企業於今年大舉發行公司債，以減輕公司的財務壓力，截至目前為止，美國投資等級的公司債發行規模，已攀升至 1 兆美元，創下史上最快的增加速度。

美國投資等級公司債發行規模 (圖：Bloomberg)

由於疫情重創航空及旅遊產業，導致嘉年華遊輪 (CCL-US) 發行公司債時，須支付等同於垃圾等級債券的利率，而波音 (BA-US) 則須提供利率遞增條款，以彌補可能被降評至垃圾等級的風險。

公司債務規模的攀升，也導致未來可能遭降評的隱憂浮現。

截至 4 月底為止，標普全球評級 (S&P Global Rating) 介於 AAA 至 B- 之間的全球債券發行公司中，有 1287 間公司有遭到降評的風險，大於 3 月份的 860 間、以及 2 月份的 649 間，且突破了 2009 年的高點。

標普全球信貸市場研究主管 Sudeep Kesh 表示，預期在未來的幾個月，債券發行人的信用將會更加惡化，尤其是目前信用評級較低的公司，將持續面臨獲利表現不佳、成本控管困難等問題，而由於市場波動劇烈，亦導致這些公司的籌資管道受到侷限。

在疫情爆發之前，美國正經歷史上最長的經濟擴張，企業的併購活動亦使得整體公司的債務規模持續上升。美國電信龍頭 AT&T(T-US) 原本計劃縮減負債，但受到疫情的影響，該公司仍於 5 月 21 日宣佈發行 125 億美元公司債，規模僅次於波音 (BA-US) 所發行的 250 億美元。

美國投資等級公司債殖利率 (圖：Bloomberg)

而在疫情中受創較嚴重的公司，也已遭到三大信用評等公司調降評級，福特汽車 (F-US)、梅西百貨 (M-US)、卡夫亨氏 (KHC-US)、及西方石油公司 (OXY-US)，皆由投資等級被下調至垃圾等級，加入「墮落天使」的行列。

此外，許多公司目前的債券評級，也尚未反映公司的高槓桿比率。據統計，截至 2018 年 10 月止 5 年期間的前 50 大併購案中，有超過一半的收購公司，負債規模已攀升至等同垃圾等級公司的水位，但由於信評機構預期這些公司將逐漸縮減槓桿比率，因此尚未進行信評調降。

但是，由於疫情的爆發，導致這些公司的負債不減反增。對於債券投資人而言，未來所要面對的風險包括公司持續增加的債務、以及信評遭調降的可能性。但是，由於美國聯準會 (Fed) 承諾出手購買公司債，預期將有望疏緩這些風險對於投資人的壓力。

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