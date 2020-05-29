牧德Mini LED檢測設備擬Q3出貨 將成新營收來源

PCB 及半導體檢測設備廠牧德 (3563-TW) 今 (29) 召開股東會，會中通過去年每股配發 10 元現金股利，會後也訂出 6 月 15 日除息交易，牧德主管透露，Mini LED 全檢測設備開發近完成，預計第 3 季出貨，將成牧德在原有 PCB 及半導體 AOI 檢測設備之外重要的營收來源。

牧德已完成現增籌資案，自市場募集 5.3 億元資金，是今年以來繼迅得 (6438-TW) 後，第二家完成市場籌資的 PCB 及半導體設備廠，現增股也可參與去年盈餘分配。

牧德 4 月營收 2.56 億元，月增 1.21%，年增 0.74%，為近 10 個月以來新高，依公司接單來看，5、6 月營收估仍將維持此水準，但目前 PCB 業市場起伏大，市場在觀察牧德實際營收狀況；第 3 季 Mini LED 檢測設備新產品能否順利交機，也是一大觀察重點。

牧德今年首季稅後純益 2.26 億元，季增 1.65 倍，年減 13.63%，每股純益 5.3 元，4 月營收為 2.56 億元，月增 1.21%，年增 0.74%，為近 10 個月以來新高；前 4 月累計營收 9.42 億元，年增 1.88%。法人指出，牧德上半年接單平穩，若中國疫情未出現變化，將有利 AOI 設備維持營收穩定格局。