日友中國投資案順利開展 明年陸續加入營運

日友環保 (8341-TW) 今 (29) 日召開股東會通過股利案，每股將配發現金股利 8 元，改寫歷史新高；而日友在兩岸的投資事業開展順利，彰濱廠 2 座焚化爐產能利用率提高至 80%，中國山西運城廠將在第 4 季完工後，明年加入營運，而江蘇宿遷廠也將在 9 月動工，明年第 3 季投產，營運量能將顯著提升。

日友主管指出，在新冠肺炎疫情後，中國大陸更加重視醫療廢棄物的處理，也有助於日友在此業務的擴張及成長。

日友 2019 年財報營收及獲利同創新高，稅後純益 9.93 億元，年增 20.6%，創新高，每股純益 8.91 元，同時，董事會決議、並由今日股東會通過每股配發現金股利 8 元，同樣改寫新高紀錄，以今天收盤價 260 元計算，現金殖利率為 3.07%。

日友連 2 年營收成長逾 15%，去年彰濱廠第 2 座焚化爐完工加入營運，今年首季北京醫療廢棄二廠完工，第 4 季山西運域有害廢棄物處理廠也將完工，明年正式投產，江蘇宿遷開發掩埋廠將在 9 月動工，明年第 3 季營運，第二期也將再於當地投資焚化爐。

台灣方面，由於日友第 2 座焚化爐操作漸順，彰濱廠合計 2 座焚化爐的產能利用率，第 2 季估將提高到 80%，有助於營收向上成長。法人認為，今年日友每股純益可望衝上 10 元，再創新高。

日友受惠在台處理量能提升，今年首季營收 6.67 億元，毛利率 61.26%，年增 2.65 個百分點；稅後純益 2.29 億元，年增 34.25%，每股純益 2.05 元。