抗疫支出暴增 美國4月預算赤字創新高

美國財政部週二 (12 日) 公布，4 月預算赤字升抵破紀錄的 7,380 億美元，反映新冠肺炎 (COVID-19) 疫情之下政府支出激增，同時聯邦報稅期限推遲加上失業人口激增，導致財政收入縮水。

財政部表示，4 月預算赤字是第一個反映政府以龐大支出來緩解疫情經濟衝擊的數據。

美國國會 3 月 27 日批準一項 2.3 兆美元的紓困計畫，之後又追加一筆款項，總支出合計約 3 兆美元。紓困計畫的部分資金在 4 月發放。

財政部通常在 4 月會出現預算盈餘，因為繳稅截止日期設在 4 月 15 日；但今年受到疫情影響，報稅期限已推遲至 7 月 15 日。

紀錄顯示，過去 66 年中來，美國 4 月出現預算赤字的情況僅 15 次。

自 3 月 21 日以來，超過 3,300 萬美國人請領失業救濟金。這意味著相當於五分之一勞動力失業，大幅侵蝕美國政府的財政收入基礎。

美國 4 月財政收入為 2420 億美元，年減 55%。

4 月財政支出飆升 161% 至 9800 億美元，包括發放給個人和家庭的款項總計 2170 億美元，以及醫療保險、對州和地方政府的贈款和失業補助金。

今年以來，美國財政赤字已經飆升至 1.48 兆美元，遠高於 2019 年同期的赤字 5,310 億美元。