Youtube連忙切割 CEO表示接受各方意見且審查中立

近日川普與推特出現衝突以來，川普便計畫簽署一項與社群媒體相關的行政命令以針對社群媒體限制用戶內容的行為進行懲罰，今日 (29 日)Youtube 執行長 Susan Wojcicki 則向大眾強調 Youtube 一直都接受各方的看法與觀點，並秉持中立態度審核平台內的內容。

衝突源自於週三 (27 日) 推特 (Twitter)(TWTR-US) 將川普推文加註警示標籤及事實查核連結後，川普隨即表示對推特等網路社群媒體的不滿，甚至威脅要監管甚至關閉社群媒體。

隨後，美國總統川普在週四 (28 日) 表示將簽署一項與社群媒體相關的行政命令草案，授權聯邦機構針對社群媒體限制用戶內容的行為進行懲罰。

知情人士稱，若推特 (Twitter)、臉書 (Facebook)(FB-US) 等公司以帳戶停權或刪除貼文等方式限制用戶發表言論，該草案將要求這些公司負起責任，並授權監管機構進行懲罰。

其中 Google(GOOGL-US) 也不例外，旗下全球最大影音平台 Youtube 也受波及，對此，Google 旗下全球最大影音平台 Yourube 的執行長 Susan Wojcicki 今日 (29 日) 也在訪問中強調，目前尚未接收到行政命令，但 Youtube 一直都接受各方的看法與觀點，並秉持中立態度審核平台內的內容。

另外，疫情期間 Youtube 上也充斥的新冠肺炎的各種療法與陰謀論，對此 Susan Wojcicki 表示對於未證實的療法或言論，已違反公司的政策，將會一一過濾以免誤導大眾。

至於被問到市場傳言 Youtube 可能與 Google 分家自行營運時，Susan Wojcicki 表示，目前與 Google 相處非常緊密，互利共生的運作模式也非常有成效，這樣的傳言可以說是無中生有。

